"Neke stvari jesmo dogovorili, znao sam da će na sredini emisije promijeniti kostime i da će dovesti nekog doktora. No, nisam znao da će doći do ovakvog poteza. Osobno su mi Let 3 cool, ali ipak neke stvari su neprimjerene za javnu televiziju. Da budem iskren, znao sam da su nepredvidivi i da bi se nešto ovakvo moglo dogoditi. Nisam znao koliko daleko će to ići, ali ne mogu reći ni da sam pretjerano iznenađen", izjavio je tada Stanković.