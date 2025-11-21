Laura ostala bez finala, a ovo je nova Miss Universe! Nakon skandala postala favoritkinja

Fatima Bosch iz Meksika proglašena je Miss Universe 2025 na natjecanju obilježenom skandalima, u kojem je postala favoritkinja publike nakon što ju je tijekom pripremnog sastanka izvrijeđala direktorica tajlandskog izbora, što je potaknulo prosvjedno napuštanje dvorane od strane Fatime, ali i drugih natjecateljica, piše CNN

Foto: Lillian Suwanrumpha/afp/profimedia

Humanitarka i volonterka stara 25 godina okrunjena je od prošlogodišnje pobjednice, Dankinje Victorije Kjær Theilvig.

Miss Universe široko je poznat kao “Super Bowl” svijeta izbora ljepote te svake godine privlači milijune gledatelja. Delegatkinje svake države biraju se putem lokalnih izbora koji licenciraju prava od organizacije Miss Universe.

Tajlanđanka Praveenar Singh osvojila je drugo mjesto, dok su u prvih pet ušle i Venezuelanka Stephany Abasali, Filipinka Ahtisa Manalo te predstavnica Obale Bjelokosti Olivia Yacé.

Foto: Teera Noisakran/pixsell

Laura završila u Top 30

Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović završila je u Top 30 u finalu Miss Universe. Iako su kladionice predviđale da bi mogla ući i u Top 10, ipak nije uspjela ući u izbor za Top 12, gdje je iz Europe ušla samo predstavnica Malte.

Foto: Rtl Danas

Naša predstavnica titulu najljepše Hrvatice odnijela je u travnju u Zagrebu, a trenutačno živi u Dubrovniku. Studentica je treće godine stručnog studija sestrinstva u Dubrovniku, gdje radi u poliklinici i profesionalno igra odbojku za ŽOK Dubrovnik.

Pogledajte video: Laura Gnjatović za Direkt s Tajlanda: 'Nervozna sam radi malog straha da ne opravdam ovaj cijeli hajp'