Natjecatelj "Zadruge" Fran Pujas otkrio je u popularnom srpskom reality showu da je u vezi s kćeri srpskog pjevača Mile Kitića, Elenom Kitić. Međutim, to je palo u vodu kada je s glasinama o Franovoj prijevari izašla reality zvijezda Jelena Krunić.

'Imali smo intiman odnos'

Dok je Fran bio u showu, stanarima su se prikazivale videočestitke najmilijih, a među njima je bila i ona upućena Franu na kojoj se pojavila Elena Kitić, kći Mile Kitića. Fran je kasnije komentirao svoj odnos s Elenom.

"Elena i ja smo imali drugačiji dogovor. Zna koliko mi je bitno da ostanem i da zaradim novac. Imali smo dogovor da se mogu zezati s curama da bih ostao što duže, ali ne radim to otkako sam dobio čestitku za rođendan no, svakako bih se držao dogovora do kraja", objasnio je tada Fran za Blic.

"Jedva čekam da izađem iz ove sezone. Počeo sam popravljati stvari kad sam izašao van iz prošle 'Zadruge' i jedva čekam da ih vidim", priznao je tada Fran.

Međutim, Fran i Elena ponovno su počeli puniti tabloide zbog izjava reality zvijezde Jelene Krunić koja tvrdi da je Fran spavao s njom. "Podržavala sam ga dok je bio u realityju, bio mi je kul, čak sam i njegovu majku savjetovala oko nekih stvari u vezi 'Zadruge'. Onda smo se nekoliko puta sreli u istom društvu", započela je Jelena za Blic.

"Jednom prilikom napisao mi je da se želi družiti i da dođem kod njega. Ja sam mu rekla da ne želim doći kod njega, već da on dođe kod mene. Tako je i bilo", nastavila je.

"Moram naglasiti da se sve događalo dok je on bio u velikoj ljubavi s Elenom. Mislim da su se tek tada vratili s ljetovanja. Došao je oko ponoći, tad sam ga zvala. Imali smo intimni odnos, ali se nije baš pokazao. Vidjela sam u kakvom je stanju i dopustila mu da prespava kod mene, bio bi grijeh da sam ga takvog pustila da ide kući", ispričala je Jelena.

"Spavali smo kao da smo tri godine u vezi. Zagrljeni, sve super. Ove stvari nikad ne bih govorila da mi nije rekao da mu dosađujem, da mu ja pišem i slično. Kad me vučeš za jezik, tako je kako je!", ispričala je Jelena koja je ovim izjavama pokrenula veliki skandal u susjedstvu.