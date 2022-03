EKSCENTRIČNOŠĆU IZAZVALA REAKCIJE / Konstrakta će predstavljati Srbiju na Eurosongu: Pjeva o Meghan Markle, a priznala da nema ni zdravstveno

Pjevačica Ana Đurić Konstrakta Srbiju će sa pjesmom "In corpore sano" predstavljati na Eurosongu u Torinu. Ona je svojim ekscentričnim nastupom zazvala brojne reakcije javnosti. No, Konstrakti ne smeta da je gledaju kao čudakinju. "Kažu mi da sam iritantna, ali i da podsjećam na Lady Gagu. Sviđa mi se kada mi to govore! Ljudi se začude kada prvi put čuju moju pjesmu 'In Corpore Sano' i pitaju se šta je to. Ali već poslije prvog slušanja traže da im pustim ponovo!", kazala je Konstrakta za Informer. Ona je inače članica grupe Zemlja gruva, a pojasnila je i zašto u pjesmi spominje Meghan Markle. "Odlučila sam se da je spomenem jer ima lijepu kosu... Ma ima ljepšu kosu i od Kate Middleton, da se ne lažemo. Kate ima lijepe šešire, a Meghan lijepu kosu. I Meghan je prognana, a mi podržavamo prognane ljude", istaknula je. Pjesma "In corpore sano" ima brojne poruke. "Nije jedina poruka pjesme da umjetnici nemaju zdravstveno osiguranje, zdravstvenu knjižicu", kazala je Konstrakta za Alo, a u Jutarnjem programu RTS-a priznala je da ni sama nema knjižicu. "To je živa istina. Nemam zdravstvenu knjižicu i nisam ni jedina."