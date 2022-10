Karmela Vukov-Colić odnedavno radi kao direktorica Turističke zajednice grada Dugo Selo. Bivša HRT-ova voditeljica sada je ispričala kako se odlučila za taj posao.

"Vidjela sam natječaj pa sam se prijavila i prošla. Baš tipično za mene, počela sam raditi na prvi april. Meni je to jako interesantno jer se i ja sama bavim turizmom već 30 godina, a opet je nešto novo, što je i meni jedan izazov - da vidim koliko mogu, koliko znam i mogu li nešto napraviti od jedne destinacije koja nije bila turistički jako aktivna, kao što je to Dugo Selo", ispričala je Karmela za Story.

'To nije posao dovijeka'

"Veliki mi je izazov i gušt to raditi. Tamo postoje stvarno dragi ljudi s kojima mislim da od Dugog Sela mogu napraviti jedno zgodno turističko mjesto, i to nam je cilj. To nije posao dovijeka, već mandatni posao koji traje četiri godine, a ja se nadam da će se tada pronaći neka druga osoba koja će to preuzeti", dodala je u intervjuu.

Podsjećamo, Karmela Vukov-Colić je 2019. godine, nakon više od 30 godina, napustila HRT. Nakon toga je radila na katoličkoj televiziji Laudato.