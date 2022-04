HRT-ova emisija "Dobro jutro, Hrvatska" danas slavi 30. rođendan. Iako su se među brojnim uzvanicima i gostima mogla vidjeti i brojna poznata lica, poput Blaženke Leib, među njima se ipak nije pojavila i dugogodišnja voditeljica emisije, Karmela Vukov-Colić.

Karmela je više od 20 godina vodila emisiju, a svoju rođendansku čestitku uputila je na svom Facebooku.

"'Dobro jutro, Hrvatska' slavi 30. rođendan. Više od 20 njih je i mojih. Vesele me neka nova lica, još više stara. Ona su podsjetnik na sve sjajne, velike i važne stvari uz koje smo započinjali dan punih 30 godina. I danas, onako rođendanski, Dobrom jutru želim još puno godina i još puno ovakvih, obiteljskih, fotografija. Manje praznih priča i teških tema u studiju, više radosti i punine života iz svih krajeva Hrvatske.

Manje Ane Milić, a više Regine Zubanović, Monike Bradarić, Roberta Ferlina, Željke Živković, Frane Ridjana, Željke Fattorini, Egona Šoštarića, Mladena Santrića, Blaže Leib, Drage Celizića, više Anđeline i Bibe, Tanje Šimić, Mirka Fodora, Željka Kovačevića, Sanje Doležal, Andrijane Škorput, Jelene Pajić, Vesne Mimice, Jose Brkljačića, Davora Meštrovića, Ivane Perić, Vesne Karuze, Damira Devića, Tonija Volarića, Marka Nenadića i ostalih kreativaca… Drago 'Dobro jutro', sretan ti 30.-ti", napisala je.

"Pa draga moja, nevjerojatno mi je da te nisu zvali, ali evo i Tomac me zvao da nisu ni njega. A da ne spominjem ni nas montažere , eto… Što ćeš… Budi mi dobro i zdravo", poručila joj je bivša kolegica s HRT-a, na što joj je Karmela odgovorila: "Nema to veze s pozivom, ali da Tomac. Koliko smo pjesama ispjevali s njim.. .Baš si me dobro sjetila".

Voditeljica projekta Ana Milić, inače supruga Gorana Milića, jučer je za HRT izjavila: "Mislim da je najvažniji sadržaj koji u cjelini gledano može zanimati svakoga. Ljudi žele čuti pjesmu dana, pogledati vijesti našeg Četvrtog programa, dobiti opširnu vremensku prognozu, ideju za vježbanjem u trajanju od samo jedne minute, upoznati nova lica u raznim profesijama, dobiti korisne savjete, vidjeti i čuti naše reportere, pratiti komentare, najave i upadice naših voditelja s kojima se kroz sve te godine upoznaju kao da su gosti u njihovim domovima. Uvijek su se u "Dobrom jutru" odgajali svi, i novinari i voditelji i reporteri. I danas je tako".

Izgleda da se bivša voditeljica Vukov-Colić s njom baš i nije složila.