Otvoreno je progovorio o napadima panike, a danas Edo Maajka slavi rođendan

2008. godine prselio je u Tel Aviv s partnericom Lilach. "To je prekrasan grad na moru, vrlo multikulturalan, vrlo skup, zapad na Bliskom istoku. Sigurnost je tema broj jedan, pretražuju te na ulasku u svaki mall, svako veće okupljalište ljudi, klub, utakmice, svugdje svi moraju otvoriti ruksak i torbu. Kad je rat tada je teško, a rat i nekakvo ratno stanje je svako malo, iako su ljudi rođeni tamo navikli na to ludilo, meni je to totalno iscrpljujuće. Ratna područja nisu raj za pacifiste", rekao za Gloriju.