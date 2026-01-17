Kako Gospoda Savršeni izgledaju uživo? Dođite ih upoznati na ekskluzivni event

Samo 150 najbržih obožavatelja imat će priliku među prvima upoznati Karla Godeca i Petra Rašića, te voditelja Marka Vargeka, ponovno vidjeti Šimu Eleza, prošlogodišnjeg Gospodina Savršenog, te zaviriti u prve trenutke sezone ispunjene emocijama, iznenađenjima i ljubavnim zapletima.I to uživo! Imamo detalje.

Što trebate napraviti?

Prijavite se mailom na adresu: gospodin-savrseni@rtl.hr

Budite brzi. Jer samo 150 najbržih stiže na ekskluzivni event. Jedna prijava vrijedi za jednu osobu i nije prenosiva. Prijaviti se možete do 20. 1. u podne.

Foto: Rtl

Foto: Rtl

Lokacija eventa:

Z Centar, Zagreb

Vrijeme eventa:

Četvrtak, 22.1. poslijepodne

Što vas čeka?

Uživo upoznajte Gospodu Savršene: Petra i Karla. Družite se sa prošlogodišnjim Gospodinom Savršenim, Šimom Elezom. Čeka vas voditelj nove, pete sezone najkomentiranijeg showa 'Gospodin Savršeni' - Marko Vargek. Prvi doznajte tajne nove sezone, jer ćete ekskluzivno zaviriti u prve kadrove.

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' s prikazivanjem na platformi Voyo počinje 26. siječnja, na RTL stiže uskoro, a ovaj event idealna je prilika da najveći obožavatelji u priču uđu korak prije svih. Nova sezona ljubavi, intriga i savršenih trenutaka - uskoro slijedi!