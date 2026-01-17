Kako Gospoda Savršeni izgledaju uživo? Dođite ih upoznati na ekskluzivni event
Pošaljite mail na adresu: gospodin-savrseni@rtl.hr
Samo 150 najbržih obožavatelja imat će priliku među prvima upoznati Karla Godeca i Petra Rašića, te voditelja Marka Vargeka, ponovno vidjeti Šimu Eleza, prošlogodišnjeg Gospodina Savršenog, te zaviriti u prve trenutke sezone ispunjene emocijama, iznenađenjima i ljubavnim zapletima.I to uživo! Imamo detalje.
Što trebate napraviti?
Prijavite se mailom na adresu: gospodin-savrseni@rtl.hr
Budite brzi. Jer samo 150 najbržih stiže na ekskluzivni event. Jedna prijava vrijedi za jednu osobu i nije prenosiva. Prijaviti se možete do 20. 1. u podne.
Lokacija eventa:
Z Centar, Zagreb
Vrijeme eventa:
Četvrtak, 22.1. poslijepodne
Što vas čeka?
Uživo upoznajte Gospodu Savršene: Petra i Karla. Družite se sa prošlogodišnjim Gospodinom Savršenim, Šimom Elezom. Čeka vas voditelj nove, pete sezone najkomentiranijeg showa 'Gospodin Savršeni' - Marko Vargek. Prvi doznajte tajne nove sezone, jer ćete ekskluzivno zaviriti u prve kadrove.
Nova sezona 'Gospodina Savršenog' s prikazivanjem na platformi Voyo počinje 26. siječnja, na RTL stiže uskoro, a ovaj event idealna je prilika da najveći obožavatelji u priču uđu korak prije svih. Nova sezona ljubavi, intriga i savršenih trenutaka - uskoro slijedi!