IMAMO POZIVNICU ZA VAS /

Kako Gospoda Savršeni izgledaju uživo? Dođite ih upoznati na ekskluzivni event

Kako Gospoda Savršeni izgledaju uživo? Dođite ih upoznati na ekskluzivni event
Foto: Rtl

Pošaljite mail na adresu: gospodin-savrseni@rtl.hr

17.1.2026.
8:23
Hot.hr
Rtl
Samo 150 najbržih obožavatelja imat će priliku među prvima upoznati Karla Godeca i Petra Rašića, te voditelja Marka Vargeka, ponovno vidjeti Šimu Eleza, prošlogodišnjeg Gospodina Savršenog, te zaviriti u prve trenutke sezone ispunjene emocijama, iznenađenjima i ljubavnim zapletima.I to uživo! Imamo detalje.

Što trebate napraviti?

Prijavite se mailom na adresu: gospodin-savrseni@rtl.hr

Budite brzi. Jer samo 150 najbržih stiže na ekskluzivni event. Jedna prijava vrijedi za jednu osobu i nije prenosiva. Prijaviti se možete do 20. 1. u podne.

Kako Gospoda Savršeni izgledaju uživo? Dođite ih upoznati na ekskluzivni event
Foto: Rtl
Kako Gospoda Savršeni izgledaju uživo? Dođite ih upoznati na ekskluzivni event
Foto: Rtl

Lokacija eventa: 

Z Centar, Zagreb

Vrijeme eventa: 

Četvrtak, 22.1. poslijepodne

Što vas čeka?

Uživo upoznajte Gospodu Savršene: Petra i Karla. Družite se sa prošlogodišnjim Gospodinom Savršenim, Šimom Elezom. Čeka vas voditelj nove, pete sezone najkomentiranijeg showa 'Gospodin Savršeni' - Marko Vargek. Prvi doznajte tajne nove sezone, jer ćete ekskluzivno zaviriti u prve kadrove. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' s prikazivanjem na platformi Voyo počinje 26. siječnja, na RTL stiže uskoro, a ovaj event idealna je prilika da najveći obožavatelji u priču uđu korak prije svih. Nova sezona ljubavi, intriga i savršenih trenutaka - uskoro slijedi!

Kako Gospoda Savršeni izgledaju uživo? Dođite ih upoznati na ekskluzivni event