Jeannette i Simon rasplakali Marka i Deana: 'Ova me ceremonija taknula' 

Posljednja je ceremonija odluka u tijeku u “Braku na prvu”. Parovi stižu na kauč pred stručnjake, dosta su opušteniji nego inače. Eksperiment se bliži svome kraju. Jeannette je, pričajući o svom odnosu sa Simonom, ganula sve prisutne, i kandidate i stručnjake.

Jeannette i Simon: definicija ljubavi

“Što on tebi znači?” pita psihoterapeutkinja Iva Stasiow Jeannette. “On je moj anđeo. Ja sam naivno ušla u ovaj eksperiment. Nisam očekivala da će se sve ovako odviti. To je ono što je meni trebalo u životu. I ja to želim svima. Sad ne plačem od tuge. Ja plačem od sreće”, govori vrlo emotivno Jeannette, a na njene riječi rijetki ostaju imuni. “Kada je Jeannette imala te izljeve emocija, nekako je i mene pogodilo. Drago mi je da se to dogodilo između njih, da to postoji. Nadam se da će i ostati tako”, priznaje Marko da ga je jako ganulo sve što je Jeannette rekla o Simonu.

“Koliko god da su oni u eksperiment ušli na prijateljski način, ova me ceremonija taknula jer je samo potvrdila ono što mislim. A to je da se Simon Jeannette zaista sviđa”, iskren je life coach Dean Pelić. “Ne vjerujem ni Simonu ni Jeannette. Jer oni svoju prijateljsku ljubav koju prezentiraju izriču kroz romantičnu ljubav, u smislu privrženosti jedno drugome kroz intimni, romantični osjećaj”, zaključuje psihoterapeutkinja Iva Stasiow.

