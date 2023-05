Predstavnica Švedske, Loreen, vratila se na eurovizijsku pozornicu nakon punih 11 godina sa svojom novom hit-pjesmom 'Tattoo'. Nakon što je pomela konkurenciju na švedskom Melodifestivalenu (ono što je hrvatska Dora), kladionice su joj krenule predviđati visoku pobjedu, i to s 52 posto šansi za pobjedu. Već mjesecima drži prvo mjesto na kladionicama i čini se kako je pobjednik zagarantiran. Ili to ipak nije tako?

Fanovi nisu zadovoljni

Brojni fanovi Eurovizije nisu bili zadovoljni njezinim probama u Liverpoolu prije nego je nastupila u prvoj polufinalnoj večeri. Glavni problem predstavljao je LED ekran koji visi sa stropa Arene, a teži 1800 kilograma. On je kao takav predstavljen na Melodifestivalenu i postavljalo se pitanje može li se on uopće prevesti u Liverpool s obzirom na to da Europska radiodifuzijska unija (EBU) ima brojne odredbe oko izgleda same pozornice.

Iako su i Loreen i njezini fanovi imali velike nade kako se ništa neće trebati mijenjati, EBU je ipak morao intervenirati tako da je u prvoj polufinalnoj večeri morala nastupati s manjim LED ekranom. Vidjelo se kako je fanovima to zasmetalo jer je pozornica u Liverpoolu ogromna pa se nastup nije činio toliko atraktivan.

Međutim, kritike nisu prestale na tome. Brojni švedski novinari objavili su kako je glavni problem poprilično loša vokalna izvedba, a to nije nešto na što su naviknuli njezini fanovi. I sama je Loreen na probama priznala kako nije zadovoljna, no vidjet ćemo što će moći promijeniti u velikom finalu. Iako, nije lako pjevati u ležećem položaju tako da, Loreen, kapa do poda.

Plagijat ili ne?

Međutim, mogao bi se dogoditi jedan drugi problem jer je njezina pjesma lako moguće - plagijat. Uvod same pjesme jako podsjeća na pjesmu 'Flying Free' izvođača Point Aerija, dok dio neposredno prije refrena jako vuče na ABBA-in veliki hit 'Winner Takes It All'.

Ostavit ćemo na vama da presudite...

Inače, ovo ne bi bio prvi put da su njezinu pjesmu proglasili plagijatom. Isto se dogodilo i 2012. kada se na Euroviziji natjecala sa svojom pjesmom 'Euphoria', a brojni su fanovi rekli kako je riječ o plagijatu pjesme 'Stole My Heart' koju izvodi bend One Direction. Osim toga, neki su njezinu tadašnju pjesmu usporedili s Rihanninom pjesmom 'We Found Love'.