Intervju s Dejanom Aćimovićem: ‘Ena je bila personality. Ona je svojom prisutnošću uvijek zračila posebnom energijom’

Rijetko viđena scena, ili možda nikad: Dragan Bjelogrlić i Dejan Aćimović u istom kadru, u velikim ulogama zajedno, 35 godina nakon zajedničkog studija na Akademiji, i to upravo u Tajkunu 2 koji možete pratiti samo na Voyo svakog petka i subote.

Dejan Aćimović o ‘Tajkunu 2’: ‘Oni su isti’

Na snimanju ‘Tajkuna 2’, imali su potpunu slobodu doprinijeti svojim likovima, priča u podcastu glumac Dejan Aćimović, i opisuje svoju ulogu Koste Balabana naspram uloge Dragana Bjelogrlića: “Ista su im razmišljanja, isti su im ciljevi, isti su im motivi životni. Odličan tekst, odlična ekipa glumaca. Na premijernom je prikazivanju publika fenomenalno reagirala.”

‘Tajkun 2’, u kojem Aćimović igra jednu od ključnih uloga, prati kompleksnu mrežu međuljudskih odnosa i moći, a reakcije gledatelja samo potvrđuju uspjeh koji je serija postigla. Cijeli podcast Kamera, akcija, Voyo! pogledajte ovdje.

Sjećanja na nikad prežaljenu Enu Begović

Aćimović je u svojoj bogatoj karijeri glumio više od 70 uloga. S nepunih 30 godina bio je u prvoj postavi legendarne Čaruge, tada najskupljeg hrvatskog filma. U tom je filmu glumio uz najveća imena, a jedno od njih bila je nikad prežaljena glumica - Ena Begović. “Ena je bila personality. Ena je bila ambiciozna, lijepa, talentirana glumica. U kazalištu smo mi lijepo radili, a ona je svojom prisutnošću uvijek zračila posebnom energijom”, prisjeća se Aćimović. Ova izjava vraća nas u prošlost, ali i podsjeća na neizmjerni doprinos koji je Ena dala hrvatskoj kulturi. Osvrnuo se Aćimović i na ostale svoje kolege i otkrio što mu je draže - biti glumac ili redatelj. Posljendjih nekoliko godina posvetio je paraolimpijcima i promociji sporta, posebice među djecom.

Dejan Aćimović o svom životnom pristupu: ‘Inspiriraju me ti ljudi koje je Bog dotakao’

U podcastu Kamera, akcija, Voyo!, Aćimović na zanimljiv način progovara o stanju društva. "U današnjem društvu, sve što ne valja, trebamo educirati. Treba im pokazati da je ono drugačije bolje, interesantnije. Da nije problem biti osoba s invaliditetom, teškoćama u razvoju, da nije problem biti gej, da nije problem biti Srbin. Ako edukacija dođe, sve će biti drukčije," poručuje Aćimović, naglašavajući važnost tolerancije i razumijevanja, te promidžbe sporta među djecom i mladima. Na tu temu trenutno snima intervjue s Blankom Vlašić, Ivanom Balićem i mnogim drugim proslavljenim sportašima, otkrio je ekskluzivno za Voyo.

