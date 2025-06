Ines Petrić: 'Nakon završetka fakulteta, posvojit ću dijete'

Zagrepčanka Ines Petrić poznata je po sudjelovanju u RTL-ovom showu ''Ljubav je na selu'', gdje je sudjelovala čak sedam puta. Osim toga, uspješna je frizerka i vizažistica, a radila je s brojnim poznatim imenima poput Antonije Šole, Zdenke Kovačiček i Toše Proeskog te se usavršavala se u Zagrebu i Milanu. Također je studentica teologije na Teološkom fakultetu, gdje je odlučila završiti studij koji je započela prije 30 godina, a sve s ciljem posvojenja djeteta, dok nam je sada otkrila kako napreduje završetak studija, kao i koji su njezini daljnji planovi.

Čime se danas bavite i kako ste zadovoljni životom nakon showa?

Sebi uvijek poklonim vrijeme da se osjećam dobro, da budem u dobroj energiji i pozitivnom raspoloženju. Držim se izreke: ''Kako sjajiš, tako i privlačiš.''

Danas se i dalje bavim frizerstvom i šminkanjem za razne prigode. U tom poslu moja kreativnost dolazi do izražaja, volim ga i s lakoćom ga obavljam. Život nakon showa izgleda ''savršeno'' jer mi se mnogo toga promijenilo. Preko noći postala sam poznato lice na TV-u i u medijima, što mi je otvorilo mnoga vrata koja se ne bi otvorila da nisam bila u showu. Imam puno ponuda za razne TV projekte. Jako sam sretna što sam svoju popularnost proširila i izvan Lijepe naše. Postala sam poznata i u Sloveniji, Bosni i Hercegovini te Srbiji.

Ponosna sam što sam se za sve u životu izborila sama i zahvalna sam svim medijima i mojoj matičnoj kući na svemu što su učinili za mene. Nemam riječi zahvalnosti za to.

Što imate u planu ovog ljeta?

Čeka me uzbudljivo i radno ljeto. Moram učiti za ispite na fakultetu jer planiram diplomirati sljedeće godine. Uz to, uživat ću sa svojom obitelji i prijateljima.

Foto: Privatna Arhiva

Kakav je vaš ljubavni status?

Što se tiče ljubavnog statusa, pažljivo biram koga puštam blizu sebe i u svoj život. Živimo u iskvarenom svijetu gdje su se izgubile ljudske vrijednosti, pa sam oprezna po tom pitanju. Ako nekome dam šansu da me upozna i pusti u svoj život i dom, onda bi to trebao cijeniti. Mogu samo reći da sam svojim ljubavnim statusom prezadovoljna. Sretna sam njime i u njemu uživam. Ne zaljubljujem se na prvu; treba mi vremena da nekoga pustim u svoj život i dom te sam oprezna pri odabiru partnera.

Foto:

Pričali ste o završetku fakulteta i posvojenju djetetu, kako vam ide na tom putu?

Što se tiče fakulteta, odslušala sam sve semestre i sada moram riješiti ispite. Sretna sam i zadovoljna jer ću sljedeće godine diplomirati. Teologiju obožavam i živim ju u potpunosti. Sve ide po planu, baš onako kako sam zamislila. Čekam da završim fakultet, a potom krećem u ispunjavanje svoje najveće želje – posvojenje djeteta. Što se toga tiče, znala sam se susretati s raznim kritikama. Živim život maksimalno iz dana u dan, po svojim stavovima i principima i po svojim pravilima. Ne brine me tko što misli, niti me zanima tuđe mišljenje o toj temi. Društvo nam je ograničeno po pitanju drugačijih kultura, a kamoli rasnih razlika. Takve predrasude često me izbace iz takta. Bojim se da nam promjene po tom pitanju ne dolaze uskoro.

Foto: Privatna Arhiva

Postoji li mogućnost za promjenu profesije nakon završetka istoga?

U planu mi je kroz neko vrijeme upisati magisterij iz područja teologije. Žao mi je ostaviti profesiju majstora-frizera i make-up artistice jer sam puno uložila u nju. Završila sam prestižne frizerske i make-up akademije koje sam isključivo sama financirala, što je zahtijevalo značajna ulaganja, pa mi je žao to ostaviti.

Zato sam odlučila pronaći ravnotežu između ta dva područja jer ne bih željela završiti zahtjevan fakultet, a da mi diploma ostane u ladici. Bit ću otvorena za sve opcije i uživat ću u svemu što mi život dobro donosi.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: 'Farma' donosi niz napetosti, ali i romantičnih trenutaka: 'Jednostavno ima to nešto'