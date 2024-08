Kilometarske kolone vozila stvorile su se u utorak navečer na prilaznim cestama prema imotskom, tisuće obožavatelja stizale su se na koncertu Dražena Zečića (57), Mate Bulića (67) i Marka Perkovića Thompsona (57).

prvi na pozornici nastupio je Dražen Zečić. Sudeći prema reakcijama publike, mnogi su i više nego oduševljeni. Pravi delirij nastao je kada je Thompson pjevao, tisuće su u isti glas pjevale omiljene pjesme.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čitatelj nam je poslao snimku s koncerta koja potvrđuje da je atmosfera na koncertu fantastična. Podsjetimo, Marko Perković Thompson dvije godine nije nastupao sve do koncerta u Imotskom gdje je zapjevao na stadionu Gospin dolac. U publici je bilo više od ije više od 20 tisuća obožavatelja koji su stigli na koncert "Imotski ne zaboravi". Ranije je Thompsonovm nenadžer rekao da je nekoliko mjeseci Thompsonov sin nagovarao oca da se se vrati nastupima, a on mu je obećao da će to i učiniti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa