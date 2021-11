EPSKA LJUBAVNA PRIČA / Pet godina otkako nema Davida Bowieja, Iman otkrila: 'Nikad više se neću udati. On nije moj 'pokojni muž', on je moj muž'

Pet godina nakon smrti rock zvijezde Davida Bowieja, njegova udovica Iman (66) je za magazin People progovorila o njihovoj "epskoj romansi". Ona se, kaže, više nikad neće udati. Kada ju je njena kći, Alexandria "Lexi" Jones, koja sada ima 21 godinu, pitala o tome, Iman joj je rekla: "Ne, neću. Još uvijek se osjećam udanom. Netko je prije nekoliko godina Davida nazvao mojim pokojnim suprugom, a ja sam rekla 'Ne, on nije moj pokojni suprug. On je moj suprug'. Definitivno osjećam njegovu prisutnost, pogotovo kada gledam veličanstvene zalaske sunca u našem domu jer je David volio zalaske sunca. Na taj način on je uvijek uz mene. Kroz moje sjećanje, moja ljubav živi". U nastavku pogledajte kako je tekla njihova epska ljubavna priča.