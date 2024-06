Nakon što je izgubio u dvoboju s Vehidom i napustio omiljeni kulinarski show 'Hell's Kitchen', Anel je slegnutih dojmova otkrio je li se nadao ući u top 5, zamjera li kome što i je li razočaran što nije odnio pobjedu u RTL-ovoj emisiji.

"Drago mi je da sam bio dio svega toga. Znači, top 5, ponosan sam, preponosan do neba. Postigao sam nešto što će me skrasiti u budućnosti i samo me gurati naprijed dalje i dalje. I želim sreću kandidatima koji su ostali", rekao je Anel o Luciji, Vehidu, Mauru i Viktoru, koji su ostali boriti se za prestižnu titulu prvog pobjednika hrvatskog 'Hell's Kitchena'.

Rekao je i da nije razočaran što je ispao u polufinalu, već je unazad par servisa koji su bili neuspješni primijetio da je došlo i njegovo vrijeme.

Foto: RTL Anel

"Sam sebe sam tješio, nisam s drugima previše komunicirao. Bilo je dosta ignoriranja u nekim stvarima i onako sam si mislio u sebi: 'Bolje da odem, neka se bore. Ja sam napravio svoj cilj'", objasnio je Anel za RTL.hr.

Rekao je i da unatoč razmiricama kojih je u zadnje vrijeme bilo mnogo, da nikome ništa ne zamjera, ali da mu je s vremena na vrijeme bilo teško shvatiti zašto su ljudi zli.

"Iskreno, nikome ništa ne zamjeram. Ja sam takav da volim reći sve kako je. Kako mi je Gretić rekao na ispraćaju: 'Mrvica, ti si došao s gitarom i pjesmom, a kasnije si pokazao tu vatru koju imaš u sebi'. Nepravda me nekako uvijek baci iz takta. Znači, ja ću se svađati toliko dugo dok ne ispravim tu grešku", zaključio je bivši kandidat.

Istaknuo je i da su ga drugi kandidati podbadali i da se pogotovo pred zadnje u kući nije osjećao dobro. Njegov favorit za pobjedu je Vehid, za kojeg vjeruje da ima najviše znanja, ali i potencijala za postići veliku karijeru.

Foto: RTL

Za kraj se osvrnuo i na vlastitu karijeru, a jedan od planova koje ima, nakon odmora od napetog showa, uključuje otvaranje vlastitog restorana u Rotterdamu, što bi ispunilo njegove snove.

U večerašnjoj epizodi 'Hell's Kitchena', preostalih 4 kandidata borit će se za finale, do kojeg će stići samo dvoje od njih. Tko večeras ulazi u veliko finale, ne zaboravite pogledati u 21:20 na RTL-u ili već sada na platformi Voyo.

