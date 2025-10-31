Halidovi stihovi orili se pred Bijelom kućom: Posjetitelji oduševljeno snimali

Prije nekoliko dana na Instagramu je viralna postala snimka na kojoj bosanskohercegovački sastav "Almir M & Tribun band" svira i pjeva pjesmu nedavno preminulog Halida Bešlića. Ono što je privuklo najviše pažnje jest činjenica da su za izvedbu Halidovog hita Romanija odabrali baš najposjećeniju lokaciju u Washington D.C-u - Bijelu kuću.

Turisti koji su došli vidjeti i fotografirati Bijelu kuću preusmjerili su objektive prema bendu. S oduševljenjem su ih snimali, a jedan od posjetitelja im je prišao i upitao ih na kojem jeziku pjevaju. Odgovorili su mu da pjevaju na bosanskom jeziku, a posjetitelj je na to krivo zaključivši odgovorio "Aha, dakle iz Srbije ste."

"Nek' bace bakšiš kroz prozor'

Snimka je skupila preko 1500 pregleda, a komentari nisu skrivali oduševljenje. "Trump pleše na krovu", "Melania kuha kavu i gleda, još samo neka se pridruži", "Melania i Trump sada plešu", "Nek' bace napojnice kroz prozor", bili su neki od duhovitih komentara uz brojne pohvale glazbenicima.

Spomen na Halida Bešlića

Podsjetimo, voljeni bosanskohercegovački glazbenik i tekstopisac Halid Bešlić umro je 7. listopada ove godine u Sarajevu nakon kratke i teške bolesti. Pjesma Romanija posvećena je planinskom području oko Sokolca, mjestu iz kojeg potječe. Nalazi se na istoimenom albumu objavljenom 2013. godine.

Foto: Rok Valenčič/rok Valenčič/profimedia

