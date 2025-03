Zavodnica Vanja: Šimina prva ruža. Hoće li biti i posljednja?

Vanja je pronašla svog Gospodina Savršenog. Nakon ponekog pada, i niza uspona u njihovom odnosu, i sama priznaje - zaljubila se. Iako je bila neodlučna između Šime i Miloša, prevladala je bliskost koju je izgradila sa Šimom. Veza puna smijeha, simpatičnih anegdota i prvih kušanja mnogih stvari u životu koje oboe neće zaboraviti. Kako je izgledao njihov put do finala?

Odvažna Vanja: od prekidanja prvog spoja do prve ruže

Već u prvoj emisiji, nakon ulaska u show, Vanji je dosadilo čekanje da ju Šime primijeti, pa je prekinula njegov spoj s Polinom. Hrabar potez, koji su mnoge djevojke osudile. No, ne i Šime, kojeg je Vanja zaintrigirala. “Što studiraš?", zanimalo je tada Gospodina Savršenog. "Praktičnu matematiku. Brojke mi idu, tako da…“, odmah ga je nansmijala Vanja odgovorom. “Mislim da je to djevojka koja je svojom pojavom i energijom već rezervirala sebi mjesto za dalje.“, nije Šime dvojio ni trenutka i Vanji je poklonio svoju prvu crvenu ružu u showu, već prve večeri.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako je njihov odnos obilježio humor, od brisanja nosa, do hranjenja, ponekad su se našli u rakovom koraku. “Nikada mi nitko nije puhao nos. Eto, on je prvi koji je to napravio.“, Vanja je sa Šimom potpuno opuštena. No, Gospodinu Savršenom je zamjerila hranjenje Laure pred njom. Smatrala je to nepoštovanjem i bila spremna odbiti njegovu ružu. Srećom, Šime je na vrijeme primjetio da nešto nije u redu među njima i izgladio situaciju.

Svoj su odnos gradili polako, stepenicu po stepenicu, a na vrhu je prvi poljubac. Tada su oboje priznali: “Vanja mi se jako sviđa. To je ta sigurnost koju ja osjećam kada sam s njom.“ “Šime mi se sviđa“, Vanja je na istoj stranici s Gospodinom Savršenim. U trenutku odluke, Vanja je ružu koju joj je darovao Miloš poklonila Šimi i time mu pokazala svoju naklonost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vanja priznaje da je na putu da potpuno izgubi glavu: "E, sad sam zaljubljena"

Gospodin Savršeni priznaje da nije odmah na početku znao da će ovako izgledati finale: “Trenutak kada sam se odlučio za Vanju u finalu, nije bio jedan trenutak, nego spoj svih naših druženja i mojih osjećaja.“ Vanja je bila nešto sigurnijau njihovu povezanost: “Ja sam uočila da se meni Šime sviđa već poslije prve ruže koju mi je dao. A to je bio već prvi dan. I otada je svaki spoj bio samo stepenica više i više. Zbog toga mi je jako drago.“ I kada su djevojke u vili dvojile o njenoj zavodljivosti i povezanosti sa Šimom, Vanja se ljutila jer je znala da oni imaju nešto posebno: “Najvažnije je da sam ja bila sigurna u našu povezanost. Jer da nisam, to bi me poljuljalo i Šime bi to osjetio. Ovako sam vjerovala nama i zato sam ovdje gdje jesam.“

Vidi li se sa Šimom? "Budućnost, ako bude naša, sigurno će ovo biti jako jako lijepa predigra. Jer ono što nakon toga slijedi može biti samo bolje i bolje.", uz osmijeh govori Vanja i dodaje da ako posljednja ruža bude njena, potpuno će se zaljubiti u Šimu.

Je li Vanja Šimina prva i posljednja ruža, procijenite sami u predzadnjoj epizodi Gospodina Savršenog na platformi Voyo, čak tjedan dana prije emitiranja na TV-u. Show Gospodin Savršeni pratite od ponedjeljka do četvrtka na RTL-u u 21.15!

A počinje i nova sezona "Braka na prvu", koju ćete ovaj ponedjeljak, 24. ožujka, moći pratiti na RTL-u i 24 sata ranije, odnosno u nedjelju, platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mloševu ružu je dala Šimi

“Idemo u beskonačnost, Šime.“ –“Tako je, ostavit ćemo naš trag u beskraju.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa