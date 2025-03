Zanimljivo, Šime i MIloš su odabrali naizgled prilično različite djevojke za finale. Svaka od njih nosi sebi svojstvene kvalitete koje su došle do izražaja tijekom showa. Barbara djeluje povučeno, nježno, zavodljivo, dok je Maida glasna, čvrstog stava, puna seksipila. Vanja se pokazala humorističnom, staloženom i jedinstvenom, a Marinelu ističe koncentriranost, dosljednost, i iako teže ruši vlastite emotivne zidove - Šime je uspio doprijeti do nje. Kako je izgledao put fantatčne četvorke od početka showa do finala, pročitajte u nastavku...

Ono kad je Marinela prenoćila kod Šime...

Najprije joj je Šime omašio ime već pri upoznavanju, a onda mu je ubrzo još nešto zamjerila. Dvostruka missica Marinela na početku je showa izjavila da žudi za zasnivanjem obitelji i pronalaskom pravog partnera. Slavonka razigranog duha, osim kao voditeljica sportske emisije, radi i kao dadilja, a sanja o svojoj dječjoj emisiji. Po ulasku u grčku vilu se nije posebno ni sa kime zbližila. Tada je priznala: "Djevojke mi ne predstavljaju takav problem. To mi je super, ja to volim, ljubomoru. Da mi proradi pozitivan inat.“

Marinela: 'U početku mi je bilo smiješno: tko se ovdje može zaljubiti, daj, molim te!'

Većinom samo na vodi, uvijek oprezna, bez ishitrenih rekacija, Marinela je pokazala dosljednost, a djevojke su je ocijenile proračunatom. Sa Šimom se našla u nekoliko nedoumica. On je to prepoznao kada je došao nenadano u vilu poravnati račune s njom: „Čini mi se da mi pišeš neke minuse.“ "Kako bi tebi bilo da se za jednu djevojku otima 20 frajera, i da jedna djevojka pipka sve ostale frajere?“ otkrila mu je tada što je muči. No, ubrzo je Marinela odlučila slijediti samo svoj put i ne obazzirati se na druge djevojke: “Žao mi je jer sam stekla dojam o tebi na temelju dojmova drugih djevojaka, a ne temeljem mog osjećaja s tobom.“

Miloš je ulaskom u vilu pomrsio svima račune. Marinela je ispipavala ima li šanse kod njega. No, ubrzo se njen fokus vratio samo na Šimu. “Simpatičan si ti meni, sviđaš se ti meni.“, odlučila je tada ipak podijeliti dio sebe s Gospodinom Savršenim. Šime ju je iznenadio pozivom da prenoći kod njega bez kamera. Uvijek na oprezu i tada je propitivala Šimine namjere: "Koliko si žena doveo ovdje?“ Gospodin Savršeni ju je tada oborio s nogu njenom knjigom Mali princ i dešifriranje njenog puta u showu. Što se između njih dogodilo te noći, ostao je damski misterij: “Ima strasti među nama.“

Nakon zajedničke noći, nespretno ili namjerno, njene su izjave povrijedile i naljutile ostale djevojke: „Mislim da bih ja lagano napustila sve ovo.“ Ana ju je izdala Šimi koji je tražio objašnjenje. “Koja je poanta te izjave jer ja nisam uspio dokučiti?“, zanima Šimu. “Meni je presmiješno opravdavat se na ove rečenice. Nemamo 14 godina.“, iznenađena je Marinela. “Je li mene netko stvarno toliko olako shvaća?“, pita je Šime. “Ako je tebe to poljuljalo, to je dokaz tvoje nesigurnosti.“ Činilo se tada da bi to mogao biti kraj njihovog ljubavnog putovanja na grčkom otoku.

No, ne samo da je njihova zajednička strast preživjela, nego Marinela noć uoči zadnje ruže govori ovako: "Meni ovdje nije bio primarni cilj ljubav. Ja sam došla zbog svih dobrobiti koje se nude. U početku mi je bilo smiješno: tko se ovdje može zaljubiti, daj, molim te. I s vremenom, eto, to noćenje kod Šime mi je pobudilo te moje neke zakržljale osjećaje. Onda sam shvatila: okej, Marinela, pa možda si se malo i zaljubila."

Ono kad je deva ukrala Barbarine poljupce...

Sjećate li se kako se predstavila Barbara na početku showa? 22-godišnja Osječanka, ambiciozna je i svestrana djevojka koja se pronalazi u modelingu, glazbi i plesu. Iako mladenačkog duha, zrelija je od svojih godina i preferira društvo starijih osoba zbog životnih lekcija koje od njih može naučiti. Čini se da početni opis i želje odgovaraju svemu što je Barbara pokazal u showu Gospodin Savršeni. Ona i Šime se u startu nisu našli na istoj stranici: "Možda sam mu bila prenapadna. Možda sam mu bila previše."

Barbara: 'Nije mi nizašto žao. Dobro se osjećam. Bila to ja, ili ona – nema veze.'

Iako se držala izvan sukoba unutar vile, nije se suzdržala komentara oko Marine: "Malo je čudna. Kao da joj je mentalni sklop zaostao na deset godina.", ali je prigovorila Maji odvajanje od svih: “Niste nikome dale priliku ni da vas upozna.“ Njezin odnos sa Šimom ubrzo se sveo na prozivke iz kuće: “Koliko je cura povrijeđeno već?“. No, ulaskom Miloša - sve se promijenilo: “Ja nisam osjećala kao da sam u showu dok nije došao Miloš.“

Presudan je bio njihov spoj u Zoološkom vrtu kada mu se potpuno otvorila: “Nisam se htjela dovoditi u tu situaciju da mi bude previše teško.“ Taj će spoj ostati zapisan po anegdoti s devom koja je sabotirala Miloševe pokušaje poljupca čak dva puta. “Ugrizla si Miloša prije mene.“, obračunavala se tada Barbara s devom. No, dobila je svoju priliku za nadoknadu, jer ju je Miloš pozvao da prenoći kod njega bez kamera. To je noć koja je bila prekretnica u njihovom odnosu.

Sve nakon toga je Barbari padalo teže. Pa i Milošev poziv Maji koji ju je rasplakao: “Nije mi svejedno. Nisam očekivala da će mi se ovo dogoditi.“ Ona i Miloš su ostvarili povezanost kakvu ni sama nije očekivala, jer priznala je da nije baš zaljubljive prirode.

Kada zbroji sve dojmove u showu, zaključuje: "Ja sam se na neki način i upoznala, neku drugu stranu sebe u ovom showu. I to mi je drago. Nisam napravila nikakvu grešku. Nije mi nizašto žao. Dobro se osjećam. Bila to ja, ili ona – nema veze. Ja sam zadovoljna svojim sudjelovanjem ovdje."

Ono kad je Miloš došao na grčki otok...

30-godišnjakinja iz Velike Kladuše, danas živi u Sarajevu, gdje radi kao model, social media manager, trenerica fitnessa i grafička dizajnerica. Obožava sportske aktivnosti, druženja i trenutke ispunjene toplinom, dok male geste pažnje za nju imaju posebno značenje. Za Maidu, prava ljubav nije obična – traži muškarca koji će pratiti njezin tempo i obogatiti njezin svijet strašću prema životu. Miloš se sjajno uklopio u ovaj početni opis, zar ne? Maida je nekoliko puta naglasila kako je on smiruje i odgovara njenoj divljoj energiji.

Maida: 'Ja da se zaljubim? Meni je 30 godina. Kad ono… Da'

No, i prije Miloševog ulaska, dok je samo Šime bio Gospodin Savršeni, Maida nije skrivala svoju vrckavu osobnost i provokacije: "Ugasile su se kamere, možeš je spustiti." Pravi game changer za Maidu je bio Milošev ulazak u show. „Možeš bliže, neću te ugristi.“, odmah mu se približila u šali, ali i priznala da bi mogao biti fatalan za nju: „Malo ljudi zna da sam stvarno slaba na beogradski naglasak.“ Miloš je također "pao" na nju i poklonio joj bijelu ružu pri prvom susretu.

Nakon vrućeg spoja na kojem je enregija, privlačnost i oduševljenje prštalo i preko ekrana, bilo je jasno da to između Maide I Miloša nije fizička privlačnost. “Jedno je birati sebi partnera, a totalno druga stvar kad biraš nekoga tko će biti otac tvoje djece.”, dijelila je Maida intimne misli s Milošem koji je ostao zadivljen: “Dao bih joj I dvije (ruže), ali nemam.”

Nakon početnog ushita, Pinkie se, kako je od milja zovu u kući, potpuno povukla u sebe kada su do nje došle Miloševe riječi koje je ona smatrala pogrdnima: „U stvarnom životu, on danas uopće ne bi imao više šanse vidjeti me.“ No, Gospodin Savršeni ne bi bio savršen da to nije umio savršeno ispraviti - vrućim poljupcima. Ipak, Maida je ostala oprezna i osjetljiva na komentare. Pa ju je kao pčelinji žalac bocnuo Polinin: „Miloš i Maida dobro izgledaju zajedno, ali…“ Maida je otpustila sve kočnice: “Daje viška informacija o drugim ljudima!“ Između njih se izredala unakrsna paljba teških riječi, i to je prijateljstvo okončano. Njihov je odnos do kraja ostao korektan, ali ne više i blizak. Ne trpi Maida nikakve nepravde, pa je stala u zaštitu Marine i sukobila se s Majom i Sarah vrlo otvoreno.

Energična i natjecateljskog duha, loptu za pobjednički rezultat napucala je ravno u lice - Šimi. "To je bilo slučajno.“, šalila se tada, no nagađalo se i o skrivenim porukama. Nije ju omeo ni odnos Barbare i Miloša, već ju je tješila kad je plakala i bilo joj je teško. Pred sam kraj showa, Maida se vratila u svoju početnu energiju i u svom stilu zaključila: "Osjećam se baš…blago retardirano!“. Ne može i ne želi sakriti da je s Milošem u sedmom nebu: "Ja da se zaljubim? Meni je 30 godina. Kad ono…da."

Ono kad je Vanja omela Šimin spoj

24-godišnjakinja iz Ljubljane, studentica je matematike i fizike te model s mnogim talentima. Osim ljubavi prema brojevima, piše pjesme, rap stihove i emotivne balade. Sjećate li se njene prve izjave da će vidjeti je li Gospodin Savršeni samo jedan broj u nizu? Hm, čini se da je ipak broj 1.

Vanja: 'Očekujem da se zaljubimo do kraja. Da se prepustimo, pa što bude bude'

Vanja je već na početku ostavila snažan dojam u showu prekinuvši vrlo hrabro Šimin spoj. To je izazvalo mnoge negativne komentare u vili, ali i divljenje. Njena se odvažnost itekako isplatila - Šime je upravo njoj poklonio prvu crvenu ružu. U nastavku je djelovalo kao da se drži po strani, nije se sukobljavala ni sa kime, nije se ni nametala.

Čekala je strpljivo svoj trenutak. No, nije prestala biti odana sama sebi. Zamjerila je Šimi hranjenje Laure pred njom: “Odbila bih ružu jer se u tom trenutku nisam osjećala poštovano.“ Ošinule su Gospodina Savršenog Vanjine riječi pa je požurio ispraviti stvar.

“Ti si meni jako slatka, lijepa, šarmantna si. Ima li tu mjesta uopće za mene?“, izravno je Miloš tražio Vanjin odgovor je li Šime potpuno okupirao njenu pažnju. Iako je do same podjele u timove djelovalo kao da je Vanja poljuljana i ne zna tko joj se više sviđa, spoj sa Šimom je odlučio da njeno srce pripada njemu: “Dugo sam ga čekala. Ovisi puno o ovom spoju. Mislim da je to neka prekretnica.“ I bila je. Humor koji dijele, anegdote koje su doživjeli, prvi zajednički trenuci koje su podijelili, prvi poljubac - sve to je ostavilo neizbrisiv trag u njihovim životima, bez obzira na ishod.

Iako su mnoge djevojke osporavale Vanjinu zavodljivost, ona se krila u malim znakovima koje je Gospodin Savršeni prepoznao i osjetio. Ovlaš dodir nogom ili rukom, zamahivanje kosom, duboki pogledi, osmijeh od uha do uha, Šime je sročio u jednu rečenicu: "Vanjin pogled govori tisuću riječi." A Vanja je spustila svoje zidove: "Očekujem da se zaljubimo do kraja. Da se prepustimo, pa što bude bude."

Koja vam se kandidatkinja najviše sviđa, procijenite sami uoči posljednje epizode četvrte sezone Gospodina Savršenog, u ponoć, samo na platformi Voyo!