U grčkoj je vili ostalo samo jedno pitanje: tko je Gospođica Savršena?

Ostalo je vremena za još samo jedan, odlučujući spoj za svaku djevojku u showu. Među njima vlada velika nervoza koju se trude suzbiti. Tko ide prvi na susret s Gospodom Savršenima? Kandidatkinje kalkuliraju je li bolje ići prvi ili zadnji, da bi dojam bio potpun.

Posljednje pismo Šime i Miloša prije trenutka odluke

“Ja ne mogu.“, Marinela se prekriži i prepusti djevojkama da otvore pismo. “Ja isto ne mogu, trema me hvata.“, iskrena je Vanja. Inicijativu preuzima Maida: “Uf ovo je malo deblje nego inače.“ “Osjećaj je malo zbunjujući, ali predivan. Predivan, jer sam znala tu negdje u dubini, ne znam jesu li to cure ovdje vjerovale, ali ja sam to znala – da će ovako nekako biti.“, oduševljena je Vanja što prva ima priliku za vrijeme nasamo sa Šimom. “Sad je već teško naći mir. Od jutros, otkako sam ustala, neki nemir vlada mojim tijelom. Baš onako, osjetim milijun emocija. I u trbuhu mi je neko ludilo. Imam neku ludu intuiciju danas.“, Maida se nada da će je susret s Milošem umiriti.

Marinelin moto: prijatelja drži blizu, neprijatelja još bliže!

“Atmosfera u kući je malo podijeljena na Barbaru i mene, Maidu i Vanju. Ali svaka djevojka pokušava tu svoju nekakvu lošu stranu malo staviti po strani, da ne utječe previše na energiju u kući.“, primjećuje Marinela da su, bez obzira na to što ih je jako malo, ipak podijeljene. “Marinela je u dubini duše jako dobra i slatka osoba. Tako da ja mislim da se on tu negdje najviše i zaglavio. Marineli je bitnija pobjeda nego odnos sa Šimom. U to sam čak i uvjerena.“, Vanja na glas govori što misli o svojoj suparnici.

"Danas sam odlučila spremiti čaj Vanji. Jer kako se najbolje riješiti konkurencije? Budi dobar prema njima.“, otkriva Marinela svoj plan kao i to da nije očekivala vidjeti Vanju u finalu s njom. “Sumnjiva si ti meni u posljednje vrijeme.“, Vanja je nanjušila Marineline namjere.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napeto je među finalisticama: “Nadam se da momci nisu preumorni“

Vanja i Maida se vraćaju nakon noćenja sa Šimom i Milošem potpuno svježe, ispunjene i sretne. Čini se kao da im ništa ne može pokvariti dan. Maida provocira laticama s njenom i Miloševog kreveta: “Nadam se da momci nisu preumorni.“ Barbara ne može sakriti kiselo lice: “Naravno da mi nije lagano to sada gledati, a ja moram ići sada s tom osobom na spoj. “Ni Marineli ne sjeda podbadanje: “Odmorit ćemo ih mi nekako. Valjda ćemo nekako uspjeti.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Finale Gospodina Savršenog ne propustite na platformi Voyo u ponoć! Od ponedjeljka do četvrtka, show Gospodin Savršeni gledajte na RTL-u u 21.15! Počinje i nova sezona "Braka na prvu", koju ćete ovaj ponedjeljak, 24. ožujka, moći pratiti na RTL-u i 24 sata ranije, odnosno u nedjelju, platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa