Mia iz 'Gospodina Savršenog' ispala je iz showa: 'Navijam za Vanju'

Bivša kandidatkinja Mia Miškulin napustila je show "Gospodin Savršeni" neposredno prije finala. Šime je odlučio da ona ide kući, dok su Marinela i Vanja ostale. Mia je sada za RTL.hr ispričala svoje iskustvo na otoku Rodosu, otkrila što joj najviše nedostaje i podijelila svoje mišljenje o finalisticama.

"Miloš i ja smo u počecima simpatizirali jedno drugo, mislim da nam je bilo lijepo zajedno i da je tu moglo biti nečega više", naglasila je na samom početku, no dodala kako se ipak odlučila za Šimu.

"On je oduvijek bio moj izbor. Malo sam se igrala igrice toplo-hladno, čekala sam njegovu povratnu reakciju kako bih vidjela odgovaram li mu. Htjela sam da on bude taj muškarac, da on vodi, a ne da ja njega moram vući za rukav. Da on pokaže da mu se sviđam što je na kraju i napravio. Mislim da je tu odluka bila jasna", rekla je.

Mia je otkrila tko su joj bile najveće konkurentkinje u showu "Gospodin Savršeni", te s kim se posebno zbližila tijekom svog boravka na otoku.

"Najveća konkurencija u showu su mi bile Valentina, Vanja, Maida. Bilo je još nekoliko kvalitetnih djevojaka i mislim da su se one istaknule karakterom, ponašanjem, stavovima i takve djevojke smatram konkurencijom. Maja G. je bila djevojka s kojom sam se najviše zbližila i trenutačno sam u kontaktu s njom. Jako je zrela, pametna i slažem se s puno njezinih stavova", rekla je za RTL.hr.

Mia je otkrila kako su izgledali dani na Rodosu kada su kamere bile ugašene.

"Kad nije bilo snimanja, najčešće smo bile na bazenu, sunčale su, družile se, kuhale. Maide i ja smo stalno radile browniese, a to smo učile i druge djevojke. Bilo je dosta lijepo i ugodno iza kamera", rekla je.

Miji nije bilo lako priviknuti se na život s dvadesetak djevojaka u vili.

"Prije showa sam živjela sama, odnosno živim solo i dosta je bilo teško živjeti s toliko djevojaka na istom mjestu. Pogotovo jer svaka ima različitu rutinu", rekla je.

A je li joj žao što je ispala?

"Taj dan kada sam ispala, kao da mi je intuicija govorila da ispadam. Prošlo mi je to cijelo iskustvo kroz glavu i imala sam predosjećaj da ću ispasti te večeri. U jednu ruku bilo mi je drago jer idem kući jer sam dugo vremena provela na Rodosu, a u drugu ruku bilo mi je u glavi da ostavljam sve te ljude, navike koje sam tamo stekla, bilo mi je iskreno žao", rekla je.

Priznala je i kako joj je Vanja favoritkinja za pobjedu kod Šime.

"Mislim da je Vanja dosta kvalitetnija osoba od Marinele. Nadam se da će Šime prepoznati te njezine kvalitete", rekla je za RTL.hr.

