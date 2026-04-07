UOČI VELIKE ZAVRŠNICE

Neviđene fotografije s Krete: Zavirite iza kulisa 'Gospodina Savršenog' prije velikog finala

Foto: Instagram

Fanovi emisije sada su dobili priliku zaviriti iza kamera i vidjeti kako je izgledalo snimanje posljednjih epizoda ovogodišnje sezone

7.4.2026.
Dok gledatelji s nestrpljenjem iščekuju finale pete sezone RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', u kojem će se saznati tko su odabranice Karla Godeca i Petra Rašića, ovogodišnjih 'Gospode Savršenih', fanovi emisije sada su dobili priliku zaviriti iza kamera i vidjeti kako je izgledalo snimanje posljednjih epizoda ovogodišnje sezone. 

Naime, Marko Vargek (41), kojeg trenutačno pratimo u ulozi voditelja emisije, putem svog Instagram profila podijelio je niz fotografija s očaravajuće Krete koje pokazuju da na snimanju nije nedostajalo zabave.

Na fotografijama Marko pozira s Petrom i Karlom, ali i nekim od djevojaka. Tako se voditelj može vidjeti u društvu Žakline, ali i Nuše i Anastasije, nerazdvojnih prijateljica ovogodišnje sezone. 

Neviđene fotografije s Krete: Zavirite iza kulisa 'Gospodina Savršenog' prije velikog finala
Foto: RTL

'Grčka je raj za snimanje'

Inače, jedan od najprepoznatljivijih RTL-ovih sportskih novinara i urednika, uoči početka emitiranja aktualne sezone 'Gospodina Savršenog' za Net.hr je govorio o snimanju popularne emisije, a tada nam je, između ostalog, otkrio i po čemu će najviše pamtiti ovaj rajski otok. 

"Grčka je stvarno raj za snimanje: od kilometarskih pješčanih plaza, kupanja u listopadu, toplih noći i grčke kuhinje. Savršeno", kazao nam je tada poznati RTL-ovac otkrivši što je ponio kući iz Grčke. "Nezaboravne uspomene i prijateljstva", zaključio je Vargek. 

Finalnu epizodu 'Gospodina Savršenog' gledajte na platformi Voyo - prije svih, od srijede od 22:00.

 

 

Gospodin SavršeniGospodin Savršeni 2026RtlVoyoMarko Vargek
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
