Neviđene fotografije s Krete: Zavirite iza kulisa 'Gospodina Savršenog' prije velikog finala

Dok gledatelji s nestrpljenjem iščekuju finale pete sezone RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', u kojem će se saznati tko su odabranice Karla Godeca i Petra Rašića, ovogodišnjih 'Gospode Savršenih', fanovi emisije sada su dobili priliku zaviriti iza kamera i vidjeti kako je izgledalo snimanje posljednjih epizoda ovogodišnje sezone.

Naime, Marko Vargek (41), kojeg trenutačno pratimo u ulozi voditelja emisije, putem svog Instagram profila podijelio je niz fotografija s očaravajuće Krete koje pokazuju da na snimanju nije nedostajalo zabave.

Na fotografijama Marko pozira s Petrom i Karlom, ali i nekim od djevojaka. Tako se voditelj može vidjeti u društvu Žakline, ali i Nuše i Anastasije, nerazdvojnih prijateljica ovogodišnje sezone.

'Grčka je raj za snimanje'

Inače, jedan od najprepoznatljivijih RTL-ovih sportskih novinara i urednika, uoči početka emitiranja aktualne sezone 'Gospodina Savršenog' za Net.hr je govorio o snimanju popularne emisije, a tada nam je, između ostalog, otkrio i po čemu će najviše pamtiti ovaj rajski otok.

"Grčka je stvarno raj za snimanje: od kilometarskih pješčanih plaza, kupanja u listopadu, toplih noći i grčke kuhinje. Savršeno", kazao nam je tada poznati RTL-ovac otkrivši što je ponio kući iz Grčke. "Nezaboravne uspomene i prijateljstva", zaključio je Vargek.

