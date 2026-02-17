FREEMAIL
NOVI IZAZOV /

U 'Gospodinu Savršenom' slijedi velika promjena: Jesu li djevojke spremne otvoriti svoje srce?

Foto: RTL

Tko će iskoristiti svoje vrijeme za bolje upoznavanje?

17.2.2026.
13:01
Hot.hr
RTL
Posljednja ceremonija ruža u RTL-ovom hit showu 'Gospodin Savršeni', ponovno nije protekla bez iznenađenja, a većini djevojaka neočekivani događaji ostavili su gorak okus u ustima. Igra se nastavlja, a na redu je nova velika promjena na koju nitko nije bio spreman! Djevojke se prilagođavaju novim uvjetima. Neke od njih s velikom lakoćom, dok su druge vrlo suzdržane.

Foto: RTL

Tko će iskoristiti svoje vrijeme za bolje upoznavanje? Promjene bi mogle biti drastične. Petar i Karlo su pred novim izazovom, no odlučili su ga itekako prigrliti.

Foto: RTL

Ne propustite novu, uzbudljivu epizodu 'Gospodina Savršenog' od ponoći dostupnu na platformi Voyo. Show ne propustite i na RTL-u, od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati.

Foto: RTL

 

POGLEDAJTE VIDEO: Koliko ste krafni pojeli danas? Jedna s marmeladom ima kalorija kao cheesburger! 

Gospodin Savršeni 2026RtlNet HrVoyo
