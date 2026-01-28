FREEMAIL
OPAKO JE KRENULO /

Tko je prvi stavljen na tapet u 'Gospodinu Savršenom': 'Odvratna je osoba'

Tko je prvi stavljen na tapet u 'Gospodinu Savršenom': 'Odvratna je osoba'
Foto: Rtl

Zbivanja iz vile pratite na Voyo, sedam dana prije svih

28.1.2026.
12:18
Hot.hr
Rtl
Žestoke su se rasprave razlomile vilom na Kreti u kojoj borave kandidatkinje 'Gospodina Savršenog' koje se bore za srca Petra i Karla. No, već se u prvim epizodama čini kako su neke od njih koncentriranije na odnose sa svojim sustanarkama nego na Gospodu Savršene. Na samom se početku formiraju klanovi. A teške riječi frcaju na sve strane.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

Show unutar showa: pogledajte što se zbiva u vili 'Gospodina Savršenog'

„Ona je jedna jako 'namazana' osoba. Samo to prikriva svojim tihim glasićem, svojim baby face licem. Tako jedna odvratna osoba. Spremna je na igru dok nas sve ne pokosi doslovno. Čak, štoviše, već je vidim u finalu“, opisuje jedna kandidatkinja drugu nakon prve večeri upoznavanja na prvom koktel partyju u showu 'Gospodin Savršeni' koji možete pratiti na platformi Voyo od ponedjeljka do četvrtka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

Nije dugo trebalo da ta vatrena kugla napravi puni krug. „Ako imaš mišljenje o meni, reci ga meni“, odgovorila joj je druga kandidatkinja i dodala: „Kad ćeš ti priznati da pričaš svima iza leđa?“ Nakon unakrsne paljbe koja se morala malo bipnuti, jedna od sudionica rasprave je zaključila: „Netko je rođen da vodi, netko da prati. A ja nisam ta koja prati.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

'Gospodina Savršenog' gledajte odmah na Voyo, sedam dana prije prikazivanja na TV-u. Show 'Gospodin Savršeni' pratite na RTL-u od ponedjeljka, 2. siječnja u 21.15. 

POGLEDAJTE VIDEO: Upoznajte prve tri kandidatkinje showa 'Gospodin Savršeni': 'Konkurencija? Mislim, pogledaj me'

Gospodin SavrseniGospodin Savršeni 2026VoyoPetar RašićKarlo GodecMarko VargekNova Sezona
