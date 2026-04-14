Soraya iz 'Gospodina Savršenog' se pohvalila velikim gubitkom kilograma: Otkrila u čemu je tajna

Soraya, koju su gledatelji upoznali u popularnom RTL-ovom showu Gospodin Savršeni, ponovno privlači pažnju javnosti, ovoga puta zahvaljujući fotografijama na kojima ističe svoju besprijekornu figuru i istančan modni stil.

Zanosna kombinacija, samopouzdanje i vitka linija nisu prošli nezapaženo, a mnogi su se zapitali u čemu leži tajna njezina izgleda.

Kombinacija teretane i pilatesa

Kako je otkrila za RTL.hr, iza svega ne stoje nikakve drastične metode, već jednostavan i održiv pristup.

"Nema tajne... samo dobar mix", poručila je kratko.

Naglašava kako je ključ u kombinaciji različitih vrsta treninga. Snagu gradi u teretani, gdje radi na oblikovanju tijela i kondiciji, dok kroz pilates održava fleksibilnost, ravnotežu i kontrolu.

Dok mnogi traže brza rješenja, Soraya ističe važnost balansa i kontinuiteta. Bez strogih pravila, ali uz disciplinu i dosljednost upravo takav pristup, čini se, stoji iza njezina izgleda koji ne prestaje oduševljavati.

