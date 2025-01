Šime i Miloš pokazali savršeno isklesana tijela tijekom snimanja na Rodosu

Najromantičniji i najintrigantniji show u Lijepoj Našoj, 'Gospodin Savršeni', u novoj, četvrtoj sezoni dobio je posve novu dimenziju. Splićaninu Šimi Elezu pridružio se još jedan Gospodin Savršeni, Beograđanin Miloš Mićović, a to znači samo jedno - dvostruko više emocija, drame i uzbuđenja - od ponedjeljka, 27. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u!

A prije nego što upoznaju dvadeset djevojaka koje će ih pokušati osvojiti, Šime i Miloš su, svaki na svoj način, istražili sve ljepote Rodosa - od beskrajnih pješčanih plaža i morskog plavetnila do kilometara idiličnog krajolika, kao stvorenog za brojne sportske aktivnosti u kojima obojica uživaju. Svoja savršeno isklesana i mišićava tijela dva su Gospodina Savršena odlučila pokazati upravo u tom okruženju na posebnom modnom snimanju!

Poziranje i blicevi fotoaparata Milošu, nositelju titule Mister Srbije iz 2011. te manekenu i modelu, nisu nimalo strana, no Šime je, priznaje, prvi put bio u ovakvoj ulozi, ali beskrajno je uživao.

„Odlično iskustvo, sasvim novo i nepoznato područje za mene. Dosad sam tek jednom bio u ulozi statista u jednoj reklami, no ništa dosad ne može se mjeriti s ovim iskustvom na Rodosu. Iako na početku nisam znao gdje s rukama, a gdje s nogama, mislim da sam brzo sve pohvatao“, šali se simpatični Šime.

„Snimao sam jako davno jednu kampanju u Grčkoj u Solunu. Ovo je snimanje na Rodosu bilo fenomenalno, veliko, uzbudljivo. Pomicanje mojih granica! Ekipa iza kamere bila je sjajna. Nikad neću zaboraviti ovo iskustvo koje se pruži jednom u životu”, dodaje zadovoljno i Miloš.

Svoj sjajan fizički izgled, koji ne može proći nezamijećeno, ističu obojica, duguju aktivnom načinu života koji ih prati od malih nogu.

„Pa tu je mješavina svega, genetika, disciplina, pronalaženje inspiracije u drugima.. Kada se sve to spoji, dođe se do koliko-toliko dobitne kombinacije. Mislim da dobro to balansiram“, ističe Šime koji preferira vježbanje na otvorenome pa u zadnje vrijeme izbjegava teretanu. Najviše mu odgovaraju samostalni treninzi, tri do četiri puta tjedno, a odlazi i na trčanje te u podvodni ribolov.

I Miloš je u sportu cijeli svoj život, od svoje 16. godine pa sve do danas pet puta tjedno odlazi u teretanu, a prvo i najvažnije pravilo je - trening se ne propušta!

„Ne propuštam treninge, čak ni nakon dugih snimanja i svih obaveza. Osim teretane, ponekad još uvijek zaigram i košarku. Vodim računa o svom tijelu poprilično, to mi je nekako i u opisu posla kojim se bavim, a i zaista volim vježbati. Preporučio bih to svima“, ističe.

Uz atraktivan izgled, neizbježno je i pitanje stila. A iako će ih dame prvo upoznati u nešto elegantnijem izdanju, što dva Gospodina Savršena nose u svoje slobodno vrijeme?

„Najčešće nosim traperice, tenisice, majice ili neku duksu. Na ruci volim imati sat te ogrlicu. Kad želim baš biti potpuno opušten, preferiram trenirke“, kaže Miloš.

„Ne pratim baš trendove, ali volim se lijepo odjenuti i dobro izgledati, barem kako priliči događaju. Preferiram casual i vintage stilove, što ću, stara sam duša“, kroz smijeh ističe Šime.

Fotografije s Rodosa govore više od tisuću riječi, a kako će reagirati 20 kandidatkinja kad prvi put vide Šimu i Miloša, gledatelji će doznati u novoj sezoni 'Gospodina Savršenog' - od ponedjeljka, 27. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u!

