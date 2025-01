Šime Elez otkrio kakva djevojka ga može osvojiti: 'Da je ista kao ja, ne bi valjalo'

Od ponedjeljka na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u počinje nova, četvrta sezona showa "Gospodin Savršeni".

Šime Elez novi je "Gospodin Savršeni", a ovaj naočiti Splićanin ima određene kriterije kada je u pitanju njegova buduća partnerica.

Foto: RTL Šime, zaljubljenik u prirodu, preferira vježbanje na otvorenom, gdje uživa u samostalnim treninzima tri do četiri puta tjedno.

"Za uspjeh u vezi mislim da su ključni zajednički interesi, ako dvoje ljudi nemaju zajednički cilj, teško da će opstati. Idealan odnos za mene je sklad, slaganje, da je vrijeme koje provodimo skupa ugodno", rekao je Šime za Net.hr.

"Volio bih da je partnerica donekle slična meni. Ne ista, to ne bi valjalo. Da je otvorena, komunikativna, da ima smisla za humor, to mi je jako bitno s obzirom na to da sam često sarkastičan", rekao je "Gospodin Savršeni", a što nam je još otkrio, pogledajte u videu.

Nova sezona showa 'Gospodin Savršeni' - od ponedjeljka na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u!

