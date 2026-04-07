KLJUČNI TRENUTCI

Petar iz 'Gospodina Savršenog' dobio dirljivu poruku podrške uoči finala

Petar iz 'Gospodina Savršenog' dobio dirljivu poruku podrške uoči finala
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

U jeku napetosti pred veliko finale popularnog showa "Gospodin Savršeni", podrška obitelji glavnom protagonistu, Petru Rašiću, stiže sa svih strana

7.4.2026.
12:23
Kako se bliži finale "Gospodina Savršenog", tako su i napetosti u showu sve jače. Pred Petrom i Karlom velika je odluka, a baš u najuzbudljivijim trenutcima zgodni je Petar dobio podršku svog starijeg brata Ilije Rašića.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posebno dirljivu poruku uputio mu je brat Ilija na Instagramu podijelivši trenutke sa snimanja završnih epizoda na Kreti.

Na prvoj fotografiji braća poziraju nasmijani i zagrljeni u moderno uređenom prostoru, dok druga otkriva atmosferu iza kulisa. Snimljene u slikovitoj Chaniji na grčkom otoku Kreti, fotografije su nastale tijekom snimanja finalnih epizoda showa, gdje je Ilija imao ključnu ulogu - pomoći bratu u jednoj od najvažnijih odluka u životu.

Uz fotografije, Ilija je napisao emotivnu poruku koja svjedoči o njihovoj bliskosti: "Drago mi je da sam imao priliku da budem uz tebe, barem na kratko, u ovom poglavlju tvog života."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upravo je Ilijin dolazak u show, kako bi upoznao polufinalistice i savjetovao brata, bio jedan od najiščekivanijih trenutaka sezone. Njegova objava na društvenim mrežama stigla je netom nakon emitiranja tih napetih epizoda, dodatno podižući uzbuđenje među publikom koja s nestrpljenjem očekuje Petrov konačni odabir.

Petrova reakcija na bratovu objavu nije dugo čekala. U komentaru je jasno izrazio zahvalnost na podršci koja mu, očito, mnogo znači u ovim stresnim trenucima: "Hvala sto si uvijek tu za mene, da podržiš i bodriš bato", napisao je Petar.

Dok publika nagađa kojoj će djevojci Petar Rašić dati posljednju ružu, objava njegova brata Ilije unijela je dodatnu dozu emocija u završnicu sezone jer slavi bratsku ljubav i podršku kao temelj na kojem se donose velike životne odluke.

Love Island Adria uskoro stiže u regiju i traži natjecatelje spremne na ljubav, intrige i borbu za 50.000 eura u luksuznoj vili. Prijave su već otvorene na loveisland.rtl.hr - možda baš vi osvojite publiku.

