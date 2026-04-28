Petar i Anastasia pokazali kako izgledaju njihovi zaljubljeni odlasci u prirodu

Ljubavna priča Anastasije Kaleb i Petra Rašića, para koji je osvojio simpatije javnosti u petoj sezoni showa "Gospodin Savršeni", nastavlja se jednakim intenzitetom i daleko od televizijskih reflektora. Svoj status jednog od omiljenih domaćih parova potvrdili su novom objavom na Instagramu, gdje ih prati zajednica od preko 65 tisuća ljudi.

Objava bez opisa donosi niz od dvanaest fotografija i kratki video koji govore o njihovoj povezanosti: izmjenjivanje nježnosti na šumskoj stazi i zaigrani trenuci, poput onog u kojem Petar nosi Anastasiju na ramenu, svjedoče o opuštenoj i harmoničnoj vezi.

Nježni trenutci zaljubljenosti izazvali su pregršt komplimenata, a obožavatelji su složni u mišljenju kako par izgleda prekrasno te da zajedno zrače srećom.

Kako je Petar i ranije pokazao, dok još nije smio otkriti koju damu je odabrao u finalu showa, odlasci u prirodu za njega znače punjenje baterija i bijeg u osamu, daleko od zainteresirane javnosti. Međutim, ovaj put na fotografijama mu se pridružila i Anastasia.

Ova objava tek je jedno u nizu poglavlja njihove veze koja se uspješno razvija i nakon završetka showa. Svoju su predanost nedavno potvrdili i odlukom o zajedničkom životu u Zagrebu, čime su otkrili da im život na različitim adresama nije opcija.

POGLEDAJTE VIDEO: Josip Kosmat iz Vinkovaca ide na svjetsko prvenstvo u mentalnoj aritmetici