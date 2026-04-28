MJESTO OPUŠTANJA

Petar i Anastasia pokazali kako izgledaju njihovi zaljubljeni odlasci u prirodu

Petar i Anastasia pokazali kako izgledaju njihovi zaljubljeni odlasci u prirodu
Foto: Petar Rašić/Screenshot/Instagram

Omiljeni par iz posljednje sezone showa 'Gospodin Savršeni' podijelio je seriju romantičnih fotografija i snimki nastalih tijekom bijega u prirodu, a prizori su oduševili njihove brojne pratitelje

28.4.2026.
10:21
Hot.hr
Ljubavna priča Anastasije Kaleb i Petra Rašića, para koji je osvojio simpatije javnosti u petoj sezoni showa "Gospodin Savršeni", nastavlja se jednakim intenzitetom i daleko od televizijskih reflektora. Svoj status jednog od omiljenih domaćih parova potvrdili su novom objavom na Instagramu, gdje ih prati zajednica od preko 65 tisuća ljudi.

Objava bez opisa donosi niz od dvanaest fotografija i kratki video koji govore o njihovoj povezanosti: izmjenjivanje nježnosti na šumskoj stazi i zaigrani trenuci, poput onog u kojem Petar nosi Anastasiju na ramenu, svjedoče o opuštenoj i harmoničnoj vezi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by kalebanst (@anastasiakaleb)

Nježni trenutci zaljubljenosti izazvali su pregršt komplimenata, a obožavatelji su složni u mišljenju kako par izgleda prekrasno te da zajedno zrače srećom.

Kako je Petar i ranije pokazao, dok još nije smio otkriti koju damu je odabrao u finalu showa, odlasci u prirodu za njega znače punjenje baterija i bijeg u osamu, daleko od zainteresirane javnosti. Međutim, ovaj put na fotografijama mu se pridružila i Anastasia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Petar Rasic (@rasic_p)

Ova objava tek je jedno u nizu poglavlja njihove veze koja se uspješno razvija i nakon završetka showa. Svoju su predanost nedavno potvrdili i odlukom o zajedničkom životu u Zagrebu, čime su otkrili da im život na različitim adresama nije opcija.

Želiš li i ti ljubavnu priču poput ove kakvu imaju Anastasia i Petar? Uskoro počinje najveći dating show na svijetu, a prijaviti se možeš na loveisland.rtl.hr

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
