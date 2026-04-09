Žene oduševljene prizorom: Ovako izgleda kada se 'spoje' tri Gospodina Savršena

Miloš Mićović, srpski model i jedan od omiljenih protagonista četvrte sezone popularnog showa "Gospodin Savršeni", ponovno je oduševio svoje pratitelje. Objavom s putovanja na grčki otok Kretu izazvao je brojne reakcije, a posebnu pažnju privukao je susret s još dvojicom poznatih lica iz istog showa, rukometašem Karlom Godecom iz pete sezone i Šimom Elezom iz četvrte sezone.

Uz jednostavan opis "Bilo je lijepo vratiti se. Kao nekad...", Mićović je podijelio seriju fotografija i kratki video koji prikazuju opušteno druženje s prijateljima na slikovitoj Kreti. Objava započinje videom koji prikazuje zalazak sunca nad mediteranskim gradićem, a nastavlja se galerijom fotografija s prijateljima.

Ovaj susret trojice popularnih "Gospodina Savršenih" bio je dovoljan da potakne brojne reakcije. Fotografije prikazuju grupu prijatelja kako uživaju u zajedničkim trenucima - od veselih selfija u restoranu i automobilu do opuštenih večera.

Obožavatelji oduševljeni prijateljstvom omiljene trojke

Iako su njihove sezone showa emitirane u različito vrijeme, komentari ispod objave jasno pokazuju da Miloš, Karlo i Šime drže posebno mjesto u srcima gledatelja. Njihov susret izazvao je val pozitivnih reakcija, a obožavatelji su iskoristili priliku da pohvale njihovo prijateljstvo i pozitivnu energiju. "Najbolja ekipa na okupu! Super vas je vidjeti zajedno", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala: "Tri prava Gospodina Savršena. Primjer prijateljstva i pozitive!".

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'