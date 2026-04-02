Nuša otkrila detalje o poljupcu s Karlom: 'Pravimo da se to nije dogodilo'

Natjecateljica Nuša u RTL-ovom showu "Gospodin Savršeni" ponovno je privukla pažnju. Ovaj put zbog iznenađujućeg priznanja o poljupcu s Karlom i poteza koji je podigao prašinu među ostalim djevojkama. Nakon pobjede u igri, Nuša je dobila priliku za solo spoj s Karlom, s kojeg se vratila s – tetovažom. Ona i Karlo odlučili su se na slične motive, ružu i polovicu srca, što je odmah postalo glavna tema u kući.

Reakcije nisu izostale, a cijelu situaciju dodatno je zakomplicirao komentar Kaje, koja je tetovažu protumačila kao taktički potez. Dala je do znanja da simbol na koži ne mora značiti mnogo, ali da bi mogao biti korak prema nečemu većem – osvajanju Karlova srca.

Za Nušu, ova gesta nije bila samo romantična uspomena, već i jasna poruka konkurenciji. Nakon povratka otvoreno je poručila kako ne planira ostati u sjeni, već želi da je se doživljava kao ozbiljnu prijetnju ostalim kandidatkinjama.

Najveće iznenađenje ipak je stiglo na kraju – Nuša je otkrila da je između nje i Karla pao poljubac, ali izvan dosega kamera. Ipak, cijelu situaciju relativizirala je uz komentar da se ponašaju kao da se ništa nije dogodilo, jer bi, smatra, u suprotnom taj trenutak bio javno prikazan.

Kako se bliži završnica showa Gospodin Savršeni, gledatelje očekuje kratka pauza na platformi Voyo. Nove epizode vraćaju se 5. travnja, kada započinje finalni tjedan i dugo očekivani rasplet, dok se emitiranje na RTL-u nastavlja prema ustaljenom rasporedu.