Nova iznenađenja u showu: 'Novi sukob u kući upravo je otvoren'

Nakon burne ceremonije ruža, dojmovi se još nisu slegli, a u vili ponovno dolazi do razmirica. Jedne djevojke likuju, druge komentiraju tko je „preglasan“, a tko „zmijurina“ dok treće tvrde da je sve što se dogodilo - igra ega.

Stižu nova pisma i počinju grupni spojevi - morska pustolovina i adrenalinska vožnja bude romantiku, ali i ljubomoru. Dok jedne uživaju, druge ne skrivaju nervozu i otvoreno traže više pažnje.

A onda - šok! Na oba spoja dogodit će se nešto neočekivano. Jedna kandidatkinja poručuje: „Od mene neće dobiti nimalo blag tretman. Novi sukob u kući je upravo otvoren.“

