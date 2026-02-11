FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVA EPIZODA /

Nova iznenađenja u showu: 'Novi sukob u kući upravo je otvoren'

Nova iznenađenja u showu: 'Novi sukob u kući upravo je otvoren'
×
Foto: Rtl

Nove epizode 'Gospodina Savršenog' dostupne od ponoći na platformi Voyo ili od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u

11.2.2026.
11:56
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon burne ceremonije ruža, dojmovi se još nisu slegli, a u vili ponovno dolazi do razmirica. Jedne djevojke likuju, druge komentiraju tko je „preglasan“, a tko „zmijurina“ dok treće tvrde da je sve što se dogodilo - igra ega.

Stižu nova pisma i počinju grupni spojevi - morska pustolovina i adrenalinska vožnja bude romantiku, ali i ljubomoru. Dok jedne uživaju, druge ne skrivaju nervozu i otvoreno traže više pažnje.

Nova iznenađenja u showu: 'Novi sukob u kući upravo je otvoren'
Foto: Rtl
Nova iznenađenja u showu: 'Novi sukob u kući upravo je otvoren'
Foto: Rtl

A onda - šok! Na oba spoja dogodit će se nešto neočekivano. Jedna kandidatkinja poručuje: „Od mene neće dobiti nimalo blag tretman. Novi sukob u kući je upravo otvoren.“

Nova iznenađenja u showu: 'Novi sukob u kući upravo je otvoren'
Foto: Rtl

Zašto će djevojke ostati bez riječi - doznajte u 12. epizodi 'Gospodina Savršenog' dostupnoj od ponoći na platformi Voyo ili od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Od roba u Svetoj Nedelji do aviona koji je sletio na plažu: Donosimo vam Direktov pregled dana

Gospodin SavrseniGospodin Savršeni 2026VoyoRtl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx