Odlučna Nina točno zna što hoće: 'Znam da je naglo, ali želim se maziti'

Nova epizoda Gospodina Savršenog donijela je još jednu dozu flerta, nesigurnosti i ispitivanja granica. Nina je odlučila začiniti svoj dejt sa Šimom nečim neočekivanim – kockicama koje su trebale odrediti što će raditi dok se sunčaju uz bazen prije koktel partyja.

"Htjela sam da on pokuša malo role-play i da se opusti. Da baci kockice pa da vidimo u kojem smjeru to ide," objasnila je Nina svoj zavodljivi plan. No, Šime je bio suzdržan, tražeći da mu upravo ona pokaže kako se igra. Umjesto igre, između njih se počela igrati psihološka bitka. Kad je Šime nesigurno rekao da ne želi da se slučajno posvađaju zbog bacanja kockica, Nina mu je brzo uzvratila: "Ili poljubili." Direktna i bez zadrške, dala mu je do znanja da bi već sada htjela više od pogleda i razgovora.

Ipak, Nina je svjesna da bi prebrz potez mogao ostaviti posljedice: "Ne želim kasnije žaliti za stvarima koje nisam napravila." Drama se zahuktava, a napetost u vili je sve veća.

Show ''Gospodin Savršeni'' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u, a epizode su dostupne tjedan dana ranije na platformi Voyo.

