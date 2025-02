S razlogom je on 'Gospodin Savršeni': Milošev poklon Ani za rođendan bio je pun pogodak

U ''Gospodinu Savršenom'' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo, Ana je za rođendan dobila posebno iznenađenje, buket cvijeća od Miloša i Šime, a iako ju je gesta razveselila, nešto joj je ipak nedostajalo.

"Buketi su prekrasni, bilo mi je jako drago što sam ih dobila, ali žao mi je što mi ih nisu osobno uručili", priznala je Ana.

Uz cvijeće su stigle i dvije poruke. Jedna, potpisana od Šime, bila je klasična rođendanska čestitka: "Sretan rođendan i da ti osmijeh nikada ne silazi s lica, Šime." Druga, međutim, nije imala potpis, ali Ani je odmah bila poznata.

Foto: RTL

Kada je pročitala riječi, ostala je u šoku. "To je doslovno citat iz mog najdražeg japanskog crtanog filma! Imam tu tetovažu!" uzviknula je, vidno iznenađena. Zbunjenost je ubrzo zamijenilo iznenađenje: "Isuse, pa ja to uopće nisam shvatila." No, ubrzo je sve sjelo na svoje mjesto: "Wow, u redu Miloše, sad mi je sve jasno."

Show ''Gospodin Savršeni'' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u, a epizode su dostupne tjedan dana ranije na platformi Voyo.

