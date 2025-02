Mia i Vanja uživale na spojevima i dobile ruže: 'Vide im se iskre u očima'

Zbog svega što se dogodilo proteklih dana, u vili vlada određena napetost, no sve je nekako živnulo čim je stiglo novo pismo i pozivnica za grupni spoj.

Ani je bio rođendan pa je vjerovala da će biti uključena u današnje druženje, a za spoj su odabrane Vanja, Nina, Mia i Sarah, kojoj se nije svidjelo kako je Maida pročitala njezino ime, a i Maja G. je slično razmišljala. "To nije bilo u redu. Ona voli malo dramu", komentirala je Slovenka, no Maida je objasnila: "Kod mene ne može svatko dobiti isti tretman - kako netko prema meni, tako ja prema njemu, i to je to."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Nina i Mia bile su uvjerene da će im biti super na spoju, ali i da će Sarah praviti dramu. "Na prošlom spoju nije bilo Maje Š. i Sarah je bila dosta povučena i shvatila sam kada su njih dvije skupa, jake su i lajave, a sad ćemo vidjeti kako će biti danas, kad su odvojene", rekla je Mia dok joj je Nina pričala kako bi se ljubila i sa Šimom i Milošem jer treba probati sve! "Ako oni mogu birati i imaju svoj švedski stol, mogu se i ja žvaljakati sa svima", objasnila je i dodala da joj je zasad Šime privlačniji.

Ana slavila rođendan

Dočekala ih je Antonija i otkrila im da ih 300 stepenica dijeli od najljepšeg pogleda na otoku, gdje su ih čekali Šime i Miloš. Prve dvije cure koje se popnu do njih mogle su birati s kim žele na spoj. Djevojke koje nisu pozvane na spoj uživale su uz bazen i razgovarale kome treba dati divlju ružu dok su Šime i Miloš nagađali tko će se prvi popeti. Mia je došla prva, kao što su dečki i pretpostavili, a druga je stigla Vanja. Naposljetku je Miloš otišao po Saru koja je bila zadnja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Djevojke u vili pjevale su Ani rođendansku pjesmu i donijele joj kolač sa svjećicom. "Bile su tako drage prema meni i bilo mi je jako lijepo", rekla je slavljenica, koja je dobila i dva buketa! "Samo mi je bilo žao što ih Šime i Miloš nisu došli uručiti", dodala je Ana koju su oduševile njihove poruke, pogotovo Miloševa - citat iz njezina omiljenog animea! "Sad ne mogu zanemariti Miloša", rekla je ushićeno.

Foto: RTL

Mia je odabrala Miloša, a Vanji je ostao Šime, što je nju razveselilo. Savršeni su pobjednicama dali medalje, popričali sa Sarom i Ninom, kojoj je bilo žao što nije više uživala u pogledu i dečkima. Miloš je želio znati zašto je Mia odabrala njega, a njoj je to bila idealna prilika da se bolje upoznaju. Mia mu je više pričala o sebi jer voli u početku znati koliko si ona i potencijalni partner odgovaraju. Milošu su se svidjeli njezini ciljevi, kako razmišlja i smatra da je dosta zrela za svoje godine.

Foto: RTL

U dnevnoj sobi bile su Barbara, Maida, Glorija i Maja Š. i nagađale koje će djevojke ostati na spoju, a Maida je pogodila. Nastavila se netrpeljivost između Maide i Sare, koja smatra da ostale djevojke imaju problem s njom, a ne ona s njima. "Sad se više nitko ne želi družiti s njima jer mislim da ih je sram biti u njihovu društvu tako da ih sad svi izbjegavaju", komentirala je Maida.

Foto: RTL

Vanja i Šime također su uživali u romantičnom okruženju i međusobnom društvu, a Šime se još više razveselio kad mu je rekla da bi odabrala njega i da je prva birala. "Nismo dugo pričali, a s Milošem sam sad na posljednjoj ceremoniji", objasnila mu je i otkrila da je Šimin plus to što se voli šaliti, a minusi što voli, kako kaže, šarati, što ženama smeta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Miju je zanimalo kakvu Miloš djevojku traži i svidjelo joj se što je čula. "Ako nemamo isto mišljenje, sumnjam da bismo uspjeli", objasnila je dok je Miloša impresioniralo što su razgovarali o ozbiljnijim temama; planovima, prošlim vezama, što žele u životu… "Miloš mi zasad ulijeva povjerenje i mislim da traži ozbiljnu vezu, imamo dosta zajedničkih tema i odgovaramo si", zaključila je Mia, no dotaknuli su se i prevare i nije joj se svidjelo što je jednom to napravio kad je bio mlađi.

Vanja i Šime razgovarali su o njegovim spojevima i njihovu odnosu, a Šimi se sviđa njezin karakter i misli da bi mu jako odgovarala i kao partnerica i prijateljica. "Očekivao sam te drugu i nadao sam ti se drugoj", priznao joj je Šime, a Vanja je uvjerena da je s njom onakav kakav je, što joj je najbitnije. Priznala mu je priznala da se malo nahladila, a on joj je pokazao kako je njemu tata pomagao da ispuše nos. "Nikad mi to nitko nije napravio i po tome će mi ostati u sjećanju", smijala se Vanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Miju je Miloš ugodno iznenadio

Mia i Miloš razgovarali su i o djeci, on joj je rekao da mu ne smeta što je mlađa od njega, a Mia je kroz smiješak rekla: "Mislim da se dogodila mala kemija, ali treba još vremena. Mislim da sam mu zanimljiva, da sam mu se svidjela, da me neće tako lako otpisati i da tu ima potencijala." Otkrila je i da ne voli ljubomorne tipove, koji naređuju djevojkama s kim da se druže i što da odijevaju, a Miloš ne voli bahate djevojke. Priznala je Mia da joj se Miloš na prvu učio arogantan i umišljen te kako je promijenila mišljenje i shvatila da je ugodno iznenađena njegovim razmišljanjem i karakterom. "On je pravi primjer da ne treba suditi ljude na prvu", dodala je, a Miloš joj je dao ružu.

Šime je Vanji napravio koktel, no nazdravili su i s grčkim domaćim pićem uzom i dogovorili se kako će svaki put kad se vide - nazdraviti za idući put. Nakon zdravice uslijedilo je još jedno lijepo iznenađenje - Šime je izvadio ružu. "Jako si mi draga i simpatična cura i mislim da je s tobom i više nego lako komunicirati i ići naprijed", rekao je Šime, a Vanja mu je pričala koliko joj je bilo lijepo večeras.

U vili su Barbara, Maida, Marinela i Laura čekale Vanju i Miju. "Blistale su, vide im se iskre u očima", rekla je Barbara kad su u vilu ušle nasmijane, noseći medalje i ruže. Djevojke su im prepričavale spojeve, a Mia je otkrila da joj se svidio Miloš. Vanja je pričala kako su se Šime i ona puno smijali te da se nisu poljubili jer je ona poštena, što je dirnulo Lauru. "Nakon spoja sa Šimom čini mi se prilično zbunjena. Mislim da se Šime sviđa Vanji, i to više nego Miloš", zaključila je Laura dok je Maida dodala: "Obožavam kvalitetnu konkurenciju, a Mia je super djevojka, tako da game on."

Kako će Maida i Miloš nastaviti svoju priču, što će Sarah reći na to i kakvo novo iznenađenje slijedi - ne propustite pogledati već sad na platformi Voyo ili od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: U nadolazećim epizodama "Gospodina Savršenog" tenzije samo rastu, ali ni zabave ne nedostaje