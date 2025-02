Od koktela do ispuhivanja nosa, Šime je za Vanju napravio sve: "Mislim da mi se odavno uvukla pod kožu"

U emisiji "Gospodin Savršeni" sve je više napetosti sa svakim novim dejtom. Vanja i Šime uživali su u posebnom romantičnom druženju u elegantnom restoranu koji je na kraju bio prožet smijehom i zezancijom. Šime je otkrio Vanji svoju vještinu za pripremu pića te kako je dugo godina sezonski radio kao konobar, obećavši da može napraviti bilo što što ona poželi. Vanja nije oklijevala – odabrala je pina coladu, a Šime je brzo zasuo svojom vještinom, stvarajući savršeni koktel za nju.

No, najbolji trenutak večeri dogodio se kada je Vanja priznala da se prehladila, a Šime je, uz osmijeh, odmah ponudio pomoć. Zajedno su ispuhivali Vanjin nos i time se prisjetili svojih djetinjstava – oboje su se smijali zbog nastale situacije, stvarajući tako trenutak u kojem su se još više zbližili. "Nitko mi dosad nije ispuhivao nos, eto po tome će mi ostati u sjećanju", priznala je Vanja.

Foto: RTL Vanja

Nakon svega, Vanja je podijelila svoje dojmove o Šimi: "Njegovi plusevi su to što se voli šaliti i ima poseban smisao za humor, no minusi su to što voli malo šarati, a to me ponekad zna zasmetati kao ženu". Šime je također otkrio kako mu se Vanja "već odavno uvukla pod kožu". Je li Gospodin Savršeni našao svoju novu favoritkinju u show-u?

Show ''Gospodin Savršeni'' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u, a epizode su dostupne tjedan dana ranije na platformi Voyo.

