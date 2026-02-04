Nakon veselja – hladan tuš! Romantični spojevi završit će preokretom: 'Nadam se da se neće ponoviti!'

Djevojke su ušle u vilu, prvi cocktail-party prošao je itekako burno. Novo jutro u vili donosi nastavak tenzija. Rijetko tko želi popustiti i priznati krivicu.

Nuša je razmislila o svojim postupcima i želi se ispričati Anastasiji. Hoće li dvije djevojke pronaći zajednički jezik?

No u vili ima još neporavnatih računa pa djevojke moraju dobro razmisliti žele li od početka biti u klanovima ili je pored sebe dobro imati poneku saveznicu.

Prvo pismo koje stiže u vilu zaintrigirat će sve. Četiri djevojke u početnoj su prednosti pred ostalima i čekaju ih novi spojevi.

Foto: Rtl

Iako shvaćaju da imaju veliku priliku, ipak neće biti posve zadovoljne kad shvate o čemu se radi.

„Radije bih da je drugačije“, čuje se u vili.

U Karlovu i Petrovu društvu, na spojevima neće nedostajati priznanja, smijeha ali i skrivenih pogleda, no kraj večeri donosi preokret!

„Neugodno iskustvo, nadam se da se neće ponoviti nikad“, poručit će jedna dama nakon neočekivanog razvoja događaja koji uključuje njezinu suparnicu.

Kome će se sreća na kraju dana ipak osmjehnuti i donijeti novu ružu? Sve to pokazat će nova uzbudljiva epizoda 'Gospodina Savršenog' večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

