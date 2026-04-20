Monika iz 'Gospodina Savršenog' pokazala 'opako' izdanje za noćni izlazak

Po završetku showa "Gospodin Savršeni", zanimanje javnosti za kandidatkinje showa ne jenjava. Monika Zubanović, finalistica showa, svoj je životni put nastavila u Španjolskoj, no kraći dolazak u Zagreb ovjekovječila je večernjim izlaskom za koji se posebno sredila.

Kako pokazuje fotografija na njezinom Instagramu, Monika izgleda zapanjujuće odjevena u kombinaciju koja savršeno spaja eleganciju i seksepil. Bijeli sako sa satenskim reverima naglašava njezinu urođenu profinjenost, dok hrabrim uparivanjem s čipkastim grudnjakom ističe seksipil.

Ovakav spoj strogo krojenog sakoa i delikatnog donjeg rublja od čipke odvažan je potez koji pokazuje njezino poznavanje najnovijih trendova i samopouzdanje, čime je Monika još jednom pokazala svoje dvije strane: onu snažnu i onu nježnu, ženstvenu.

Podsjetimo, Monika se profesionalno bavi digitalnim marketingom i dizajnom interijera u Palmi de Mallorci, gdje radi na projektima uređenja luksuznih vila, a njezin Instagram profil postao je platforma na kojoj dijeli trenutke iz svog dinamičnog života.

