Marinela žestoko oplela po djevojkama iz showa: 'Plačljivica Ana, Cmizdravica Ana'

Finalistica četvrte sezone showa "Gospodin Savršeni", Marinela Grljušić, gostovala je u podcastu "Spill The Tea" gdje je bez zadrške progovorila o iskustvu u realityju i nekim djevojkama koje joj nisu ostale u najboljem sjećanju.

"Najviše su me razočarale Ana i Mia. Plačljivica Ana, koja je suzama i poljupcima htjela doći do određenog mjesta, a i uz to je voljela puno ogovarati i izdati djevojke. Voljela bih se dotaknuti onog prespavanca kod Šime. S njime sam do šest ujutro razgovarala, popodne je došao na cocktail party, ona ga je povukla za rukav i rekla mu da ja nisam iskrena. Što ti misliš da je dečko šašav pa ne vidi iz kojeg sam ja razloga došla? Proveli smo 24 sata skupa. Ti ako si imalo socijalno osviještena osoba možeš nakon 15 minuta vidjeti tko je kakva osoba. Je li dobar ili loš čovjek, koji su mu ciljevi i planovi, kakvog je karaktera, a što tek doznaš za 24 sata?", ispričala je Marinela.

Dodala je kako su Ana i ona do tog trenutka imale korektan odnos.

"Na kraju se dogodilo to da tko pod drugim jamu kopa, sam u nju pada. Razočaralo me to jer smo cijelo vrijeme bile u redu, smješkale smo se, nije mi ništa rekla u lice. Cmizdravica Ana, taj mi je naziv simpatičan za nju".

Još jedna kandidatkinja koja joj je zasmetala bila je Mia, koja je tvrdila da se one poznaju od ranije, što Marinela negira.

"Tu djevojku sam znala iz viđenja, ali mi se ne poznajemo, nikada se nismo družile. Znam jedino kako se ona zove. Možda je ona imala loš dojam o meni jer nismo iz istog kruga ljudi, ali ona to želi. To nikada neće moći biti. Zna ona jako dobro moj krug ljudi. Teži k njemu, ali nikada to neće moći".

Foto: RTL

U razgovoru se dotaknula i odnosa sa Šimom Elezom, glavnim junakom sezone, s kojim je provela najviše vremena.

"Kad pogledam sada, mislim da je trebalo biti baš ovako. Karakterno smo dosta različiti. Vjerujem da bismo se potrudili da to funkcionira vani, ali ne znam do koje bi to razine išlo. Sad kada to sve gledam, jako sam zadovoljna trenutačnim plasmanom. Mi nemamo ništa, tu i tamo se čujemo, odgovorimo si na Instagram Story, stvarno dečka poštujem. Vjerujem da bih sjela s njime na kavu, jako je draga osoba i stvarno ga volim. Da bi sada tu bilo nešto dublje, ne znam točno. Nikad ne reci nikad", zaključila je.

