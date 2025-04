Marinela priznala u kakvom je odnosu s 'Gospodinom Savršenim': 'Stvarno ga volim'

Marinela iz "Gospodina Savršenog" imala je intenzivnu kemiju sa Šimom u showu, a sada je za RTL.hr i u Voyo podcastu "Spill The Tea" otkrila u kakvom su odnosu danas, ali i je li joj krivo što nije pobijedila zbog same pobjede ili zbog njega.

"Jako osjetljiv odgovor, ali ja to ne mogu točno znati. Koliko god to sada zvuči loše, ali nema mobitela, nema popratnih stvari da ti miču fokus. Ti imaš jedan fokus, ideš k tome cilju i sam sebe uvjeriš u neke stvari koje možda u stvarnom životu ne bi napravio. Šime je jako zgodan muškarac, privlačan je, šarmantan, sve riječi hvale za njega. Razvili su se ti osjećaji i ja mislim da ti praktički sam sebe natjeraš na neke osjećaje. Uvjeriš se u to. Da se Šime dogodio vani, možda se ne bi odigrala ista situacija, ali evo kažem, svaka djevojka je htjela pobijediti, svaka djevojka je htjela ostati što dulje, ali i svakoj djevojci su se dogodile emocije, pogotovo nama koje smo došle do samoga kraja. Mislim da ti sam sebe natjeraš na neke osjećaje, uvjeriš se u to", poručila je Marinela.

"Da je Šime mene odabrao, vjerujem da bi mi i dalje bili u vezi. Takva sam. Kad si nešto odredim, to bi tako trebalo biti. Vjerujem da bi se stvari drugačije izdogađale. Nikad nećemo doznati", dodala je.

Marinela je otkrila da se ponekad čuje sa Šimom.

"Kad pogledam sada, mislim da je trebalo biti baš ovako. Karakterno smo dosta različiti. Vjerujem da bismo se potrudili da to funkcionira vani, ali ne znam do koje bi to razine išlo. Sad kada to sve gledam, jako sam zadovoljna trenutačnim plasmanom. Mi nemamo ništa, tu i tamo se čujemo, odgovorimo si na Instagram Story, stvarno dečka poštujem. Vjerujem da bih sjela s njime na kavu, jako je draga osoba i stvarno ga volim. Da bi sada tu bilo nešto dublje, ne znam točno. Nikad ne reci nikad", zaključila je.

