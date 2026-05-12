Maja iz 'Gospodina Savršenog' pokazala ono čega se mnogi srame: 'To me ne čini manje vrijednom'

Bivša kandidatkinja pete sezone RTL-ova showa Gospodin Savršeni, Maja Golubović, na društvenim je mrežama poslala snažnu poruku o prihvaćanju vlastitog tijela i važnosti realnog prikaza izgleda.

Maja je na Instagram storyju podijelila fotografiju svojih strija te iskreno progovorila o pritisku savršenog izgleda koji je danas posebno izražen na društvenim mrežama.

"Treniram redovno, hranim se zdravo i opet imam strije. I znaš što? To me ne čini manje vrijednom. Želim da svaka žena i svaki muškarac shvate da se ne treba sramiti nečega što ne možemo promijeniti", napisala je.

Dodala je kako strije, ožiljci, celulit i druge takozvane “nesavršenosti” ne bi trebali biti razlog za sram, već nešto što je sasvim prirodno i dio života mnogih ljudi.

Maja je poručila i kako svako tijelo nosi svoju priču te da ga treba prihvatiti onakvim kakvo jest, sa ili bez strija.

"Trebamo se sramiti kada nekome učinimo zlo, a ne svog tijela", zaključila je.

Uz emotivnu poruku podijelila je i fotografiju iz teretane na kojoj je pokazala svoju figuru bez, kako kaže, “pretjeranog poziranja”, čime je dodatno naglasila koliko je važno prikazivati stvarno i nerealizirano tijelo na društvenim mrežama.