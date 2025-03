Maida ne skida osmijeh s lica: 'Ja da se zaljubim? Meni je 30 godina...

Miloš i Maida od samog početka dijele odličnu energiju. Neprestano se gledaju, između njih frcaju iskre, a sve to nije prošlo neprimjetno ni u grčkoj vili gdje je djevojkama u jednom trenu dojadilo favoriziranje Maide. Iako je ona sama mislila da joj je najveća konkurencija Maja - gadno se prevalila. Barbara je očarala Miloša, a noć koju je proveo s njom potpuno je poljuljala njegove osjećaje prema Maidi.

Presudni spoj Gospodina Savršenog i Maide ponovno rasplamsava strasti

"Iako mi je ludilo u glavi, nadam se da ću se uspjeti smiriti i nadam se da će ovo biti najbolji spoj dosad.", priznaje Maida da nije sva svoja. "Imam neki dobar osjećaj. Nadam se da onog trenutka kad ugledam Miloša, da će se sve to slegnuti i da ćemo iskoristiti ovaj dan najbolje moguće." Nije se prevarila. Čim ga je ugledala, oživjela je njihova kemija koju dijele od prvog susreta kada joj je darovao bijelu ružu: "Dolazim tamo, i on me dočekuje s onom kapicom kapetanskom, s osmijehom od uha do uha, i nekako mi je odmah sve bilo lakše."

"S Maidom imam jako lijep osjećaj. Energetski se poklapamo. Još uvijek nemam konačan odgovor.", Miloš još nije donio odluku kome pripada njegovo srce. No, njemu i Maidi ne treba puno riječi da bi se razumijeli. Osjetio je da joj je teško: "Sve smo riješili jednim jako dugim zagrljajem."

"Baš je bilo bajkovito. Vrlo brzo sam zaboravila na sve svoje brige.", oduševljena je Maida opuštenim spojem koji se nastavio romantičnim druženjem bez kamera. S osmijehom na licu, sigurna u sebe, Maida je potpuno uvjerena u sebe i Gospodina Savršenog što će joj omogućiti bezbrižnu posljednju noć na grčkom otoku.

Strastveni spoj Miloša i Maide ne propustite u predzadnjoj epizodi Gospodina Savršenog.

