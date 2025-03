Uz puno uspona, i poneki pad, Marinela je stigla do samog vrha. Naglašavala je često da su njih dvoje na istoj stranici i ako se upola sjajno provodi i osjeća s nekom drugom djevojkom, kao s njom, da onda ona doista nije za njega. No, bila je sasvim sigurna da nitko i ništa ne može nadmašiti ono što ona i Šime dijele.

Šime se ne vidi s Marinelom: "Mislim da je mene sudbina stavila na neki drugi put"

"Svaki put sve glamuroznija. Predivno izgledaš", dočekuje Šime Marinelu. "Imala sam puno stvari za reći, ali sada ništa ne znam što da kažem.", iskren priznaje Marinela da je ostala bez riječi omamljena trenutkom.

"Hvala ti za ova dva mjeseca, koja mogu stvarno nazvati dva najljepša mjeseca u svome životu. I za tvoju ulogu u toj priči. Hvala ti na svakom zajedničkom trenutku i želim da znaš cijenim i pamtim svaki naš razgovor. I sve naše razmirice. Da su to stvarno uspomene koje ću nositi cijeli život sa sobom, i u srcu. Rekla si već u samome početku da nas je sudbina dovela ovdje. Ali isto tako mislim da nas ta ista sudbina i razdvaja. I da je ovo vrijeme da se oprostimo jedno od drugoga. Mislim da je mene sudbina stavila na neki drugi put. I taj put trebam slijediti", Gospodin Savršeni je ipak odabrao drugu djevojku. Čini se iz govora da je presudilo Marinelino sumnjanje u njega.

"Tebi želim se najbolje, najljepše. Želim ti život ispunjen srećom i ljubavlju. Znaj koliko vrijediš. Vrijedna si divljenja. I sve što smo prošli je zauvijek naše.", kavalirski je Šime ispratio Marinelu iz showa.

"Hvala ti, Šime. Moram reći da sam ovdje stvarno pronašla ljubav. A to je nekakva ljubav prema sebi. I sada sam ju spremna podijeliti s drugima. Ovog puta to nisi bio, nažalost, ti. Koliko god to ja željela ili ne, rekla sam da ovdje ljubav pobjeđuje i želim tebi sretno dalje", pronalazi Marinela pozitivnu stranu cijelog završetka. "Dalje ćeš morati sama", govori joj Gospodin Savršeni. "Mogu ja to, Šime", čvrsto na zemlji, realna kao i na početku showa, hrabro odgovara Marinela.

"Neću lagati, ali jesam, jako sam razočarana i jako sam povrijeđena. Nisam uopće očekivala ovakav razvoj situacije. Da plačem – ne mogu, da tugujem – neću. Teško je kada pogledaš sudbini u oči, a ona nema isti plan. Takav je život valjda. Sve ćemo to pogledati s nekakve pozitivne strane. I naći smisao svemu ovome", Marinela mora slegnuti dojmove nakon neočekivane završnice. No, svakako tješe riječi Gospodina Savršenog: "Sretnik je onaj kojem ona dopusti da je upozna."

