Maida je Gospođica Savršena: 'Moja duša se prepoznala u tvojoj'

Okruženi morem, s vjetrom u kosi, na romantičnoj stijeni - savršenoj kulisi - za riječi Gospodina Savršenog kojima je Maidi rekao: ti si TA. Iako Maida i sama priznaje, čekala je dozu relanosti, ipak je ostala u bajci.

Savršene riječi Gospodina Savršenog za ljubavni početak

"Jedna si od možda najpozitivnijih osoba koje sam upoznao, koja je pametna i draga, i prelijepa si. Ti i ja smo na prvi klik, na prvi razgovor, nekako smo se bili pronašli. Nekako se moja duša prepoznala u tvojoj. I od tog trenutka sam imao samo jako lijep osjećaj prema tebi. Kako je vrijeme prolazilo, nekako sam uvijek jurio taj tvoj pogled, koji je prelijep", otvorio je Miloš Maidi svoje srce.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Volio bih da nekako ovo ostalo napustimo zajedno, ti i ja, kao par", Miloš je odabrao nju za svoju Gospođicu Savršenu. Maida se nasmijala, s olakšanjem: 'Ja cijelo vrijeme čekam: ali...'

"Želim te pitati sada, još jedan i posljednji put: uzimaš li ovu ružu?", pitao je Miloš Maidu koja je njegova prva bijela ruža u showu, i njegova posljednja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Još uvijek nisam svjesna što se dogodilo. Sve kako je govorio, sve je to zvučalo super, ali ja sam samo čekala trenutak kada će reći ali… I počela sam se tresti. To mi je bilo onako sve super, okej, ali ne znam, baš sam očekivala da će biti to neko ali. Međutim, nije bilo ali. Osjećaj je prelijep", oduševljena je Maida svojim sretnim završetkom.

"Ne znam što da ti kažem. Nisam spremila nikakav govor. Hvala ti za svaki trenutak koji si proveo sa mnom. Hvala ti što kad god sam se osjećala nesigurnom, što si me u tri sekunde nekog pogleda, uspio vratiti u moje prvobitno stanje. I što me tako dobro uravnotežuješ. I što me činiš boljom verzijom mene. Vrijeme koje si odvojio za mene, a bilo ga je dosta. Hvala ti što si izabrao mene", otvorila je Maida svoju duušu Milošu.

"Moram priznati da je ovo jedan od najljepših trenutaka u mom životu. Ništa ne bih ni promijenila, ni dodala, ni oduzela, nego sve baš ovako kako je", ostala je sebi svojstvena Maida do zadnjeg trenutka. "Nekako sam imao taj lijepi osjećaj od samog početka. I dalje je ostao", dobra je uvertira Miloša da nastavi svoj ljubavni put s Maidom i nakon odlaska s grčkog otoka.

Bajkovite finalne trenutke Maide i Miloša u showu Gospodin Savršeni pogledajte odmah, samo na platformi Voyo! Od ponedjeljka do četvrtka, Gospodina Savršenog pratite na RTL-u u 21.15!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa