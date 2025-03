Napeta, nervozna, s upitnicima nad glavom, ali u senzacionalnom izdanju, Vanja je stigla pred Šimu. No, u njihovom odnosu nema mjesta potpuno ozbiljnom tonu, pa led probijaju pošalicama s obje strane. "U vjenčanici? Jesi možda malo uranila?", pita je Gospodin Savršeni, a Vanja mu kroz smijeh odgovara: "Ja onako kao da se udajem. Malo možda."

Vanja osvojila srce Gospodina Savršenog svojom osobnošću: " Šećeru, šećeru, ljubavi! Gdje si?"

"Kako si?", umiruje Šime Vanju čavrljanjem. "Evo, sad sam bolje. Konačno sam te dočekala. Napeta sam.", priznaje mu Vanja. A ono štoje uslijedilo, oborilo ju je s nogu.

"Hvala ti na svakom trenutku koji si mi poklonila. Na svakom osmijehu, dodiru i zagrljaju koji su stvarno ostavili neizbrisiv trag na mome srcu. Drago mi je da sam imao priliku upoznati te. Drago mi je da stojiš tu, sada, nasuprot mene. Stvarno, mogu ti reći da sam i sretan, i zahvalan, i ponosan, što mogu reći da je ovo djevojka koja se borila za mene, koja nije odustala od mene i koja nije sumnjala ni u jednom trenutku.", niže Šime prekrasne riječi koje je pripremio za svoju Savršenu.

"Ono što je najbitnije od svega je što me zanima što je život pripremio za nas, kakva iskustva i kakve avanture. A to mogu saznati na samo jedan način. A to je da i dalje budem dio naše priče. I da zajedno koračamo kroz sve što dolazi.", nudi Gospodin Savršeni Vanji svoje srce na dlanu. Dosljedna sebi, simpatična Slovenka ne uspijeva suspregnuti smijeh. "Zadnji put ove sezone, ali ne i zadnji put općenito: dobila si prvu ružu, uzimaš li i ovu ružu?", pita je Šime.

"Toliko sam sretna da su se sve tvoje riječi ispunile. I da možemo još nastaviti ovim putem.", pršti Vanja od sreće. "Danas kad sam pomislila da možda neću dobiti ružu, ja sam bila toliko tužna, ljudi. Ja sam spremala govor, što ću mu reći. I evo, dobila sam je. Osjećam se predobro. I ne mogu vjerovati. Stvarno ne mogu vjerovati", laknulo joj je da njihova priča dobiva sretan završetak. Ili tek - početak. "Šećeru, šećeru, ljubavi! Gdje si?", doziva Vanja svog Gospodina Savršenog na sebi svojstven način kojim osvaja.

Romantični kraj showa Gospodin Savršeni pogledajte odmah, samo na platformi Voyo! Od ponedjeljka do četvrtka, Gospodina Savršenog gledajte na RTL-u u 21.15!

