Maida iz 'Gospodina Savršenog' otvorila sezonu kupanja: Ponosno pokazala vitku liniju

Jedna od najupečatljivijih kandidatkinja ovogodišnje sezone RTL-ove emisije "Gospodin Savršeni", Maida Ribić, nedavno je oduševila pratitelje promjenom imidža, a sada je odlučila počastiti se odlaskom na more. Pobjednica showa koja se borila za Miloševo srce objavila je nekoliko fotografija s plaže u Crnoj Gori, pritom pokazavši vitku liniju u kupaćem kostimu.

Foto: SCreenshot/Instagram story

"Sezona kupanja otvorena", napisala je uz jednu fotografiju te dodala da godišnji odmor može početi. Maida je podijelila nekoliko idiličnih prizora s plaže, naglasivši da uistinu uživa.

Foto: Screenshot/Instagram story

Inače, simpatična Bosanka velika je zaljubljenica u prirodu te je tijekom razgovora s Milošem istaknula da je boravak na otvorenom ispunjava. Iako je osvojila posljednju ružu u emisiji, njen odnos s Milošem nije se nastavio razvijati nakon završetka snimanja. Nakon finala oboje su iznijeli svoju stranu priče, no nijedan od njih ne žali zbog sudjelovanja u emisiji.

"Stvari su se dosta promijenile nakon same te finalne odluke. Imala sam neka očekivanja od Miloša koja on nije ispunio, da tako kažem. Imala sam jedno očekivanje ustvari, da kada show završi da show završi i da ja budem jedina, da se ne moram više boriti i ponašati se kao da sam u showu, a imala sam nekako osjećaj da je on nakon showa i dalje nastavio živjeti taj show. I meni iskreno to nije za mene", ispričala je nedavno u RTL-ovom podcastu "Spill The Tea".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Propuštene epizode showa "Gospodin Savršeni" ne propustite na platformi Voyo. Također, natjecateljice showa možete od sljedećeg tjedna gledati u emisiji "Večera za 5" na RTL-u od ponedjeljka do petka od 17.50 ili 24 sata ranije na platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Nema gdje Splićanin i Beograđanin nisu tema: Gospoda Savršeni Mojmiri otvorili dušu...

Tekst se nastavlja ispod oglasa