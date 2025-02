Maida i Miloš: vrući spoj i vatreni poljubac

Miloš je uoči ceremonije ruža primijetio da je Maida loše volje, i da se povukla od svih pa je došao provjeriti što je uzrok. On, ispalo je. Za njega šala, za Maidu ozbiljno propitkivanje njihovog odnosa.

Miloš traži Maidin oprost. A kako drukčije, nego na - savršen način?

„U stvarnom životu, on danas uopće ne bi imao više šanse vidjeti me.“, razočarana je Maida nakon prvog ushita. Je li doista sve krenulo predobro da bi bilo istinito, kako je to zaključila Maida? Miloš misli da je izgladio njihov odnos, ali osamljivanje Maide pokazuje da ne može biti dalje od prave istine. “Mislim da nitko ne zna pravi razlog, to samo ja znam.“, povučena je Maida. Čini se ipak da Gospodin Savršeni to osjeća, jer kemija koju su razvili njih dvoje već pri prvom razgovoru, mora nešto značiti. „Želio sam se još jednom ispričati Maidi za neugodnost koju je doživjela.“, poziva Miloš Maidu na grupni spoj, a onda pod izlikom njene pobjede i na spoj nasamo. “Miloš mi je malo previše vezan za jednu djevojku.“, osjeća i Marinela njihovu povezanost.

Iskupljenje? Miloše, sjedi, pet!

Gospodin Savršeni je smislio savršenu ispriku. U opuštajućoj atmosferi, polugoli, u intimnom razgovoru, malo tko ne bi izgubio teške misli. Pinkie se prepušta očaravajućem trenutku. No, neće se Miloš tako lako vratiti na staro s njom. Ipak, ima nekoliko aduta. Prvi: vrući poljubac koji ne smijete propustiti. Drugi: duboki pogled. Treći: nevjerojatna kemija koja se osjeća čak i preko ekrana. Četvrti: ah! Crvena ruža, koja kao da ima čarobnu moć. I peti: obećanje da su to još uvijek oni – Pinkie i Miloš. “Opet Maida i Miloš!“, svjesne su i djevojke u vili da oni dijele nešto posebno.

Kako je Gospodin Savršeni zavrtio tlo pod nogama prilično stabilne Maide, ne propustite u novoj epizodi na platformi Voyo, čak tjedan dana prije emitiranja na RTL-u, gdje Gospodina Savršenog možete pratiti od ponedjeljka do četvrtka u 21.15.

