UPOZNALE SU SE /

Karlo otkrio kako je njegova mama reagirala na Kaju: 'Baš je bila iznenađena'

Karlo otkrio kako je njegova mama reagirala na Kaju: 'Baš je bila iznenađena'
Foto: Instagram

16.4.2026.
9:35
Hot.hr
Kaja i Karlo, par koji je osvojio simpatije gledatelja u posljednjoj sezoni showa Gospodin Savršeni, svoju ljubavnu priču nastavljaju daleko od reflektora. U gostovanju u “Savršenom podcastu” otvoreno su progovorili o svakodnevici, reakcijama obitelji i planovima za budućnost, sada kada napokon mogu živjeti kao svaki drugi par.

Blagoslov obitelji kao važan korak

Jedan od ključnih trenutaka u njihovoj vezi bilo je upoznavanje s obiteljima, a oboje su s olakšanjem priznali da su naišli na pozitivne reakcije.

Kaja ističe kako je od roditelja uvijek imala bezuvjetnu podršku.

“Uvijek su me podržavali u mojim odlukama. Znaju me i vjeruju mi”, rekla je.

Karlo je, pak, priznao da ga je posebno iznenadila reakcija njegove majke, koja je, kako kaže, inače vrlo kritična prema njegovim partnericama.

“Iznenađujuće dobro je prihvatila. Moram priznati da nisam baš imao najbolji odabir u životu, ali ovaj put je sve sjelo na svoje mjesto. Baš je bila iznenađena i sretna”, rekao je kroz smijeh.

Veza bez svađa

Zanimljivo je da par tvrdi kako gotovo uopće nemaju nesuglasica. Na pitanje kako uspijevaju održati skladan odnos, Kaja je kratko objasnila:

“Stvarno se slažemo. Ako se nešto i pojavi, brzo se dogovorimo.”

Razmišljaju i o vjenčanju

Da njihova veza ide u ozbiljnom smjeru, otkrio je i Karlo, koji je kroz šalu priznao da su već načeli temu vjenčanja.

“Nešto sam dobacio u autu prije snimanja”, rekao je zagonetno, ne želeći ulaziti u detalje.

Iako još ne otkrivaju konkretne planove, jasno je da svoju budućnost vide zajedno. Nakon svih izazova u showu, čini se da su Kaja i Karlo pronašli ono što su tražili, stabilnu i iskrenu ljubav izvan kamera.

 

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
