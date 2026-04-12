Kaja osvojila Gospodina Savršenog, a zatim pokazala novi imidž i ostavila fanove bez riječi

Pobjednica pete sezone RTL-ovog showa “Gospodin Savršeni”, Kaja, ponovno je privukla pažnju javnosti, ovoga puta zbog promjene izgleda. Nakon završetka showa u kojem je osvojila srce Karla, Kaja je odlučila osvježiti svoj imidž i napraviti vidljivu promjenu.

Nova frizura i novi imidž

Kaja je na društvenim mrežama pokazala da je potamnila kosu te se odlučila za izraženiju i odvažniju nijansu. U usporedbi s izgledom iz showa, u kojem je nosila svjetliju i topliju boju, sada ima znatno tamniji ton koji joj daje potpuno drugačiji vizualni dojam.

Promjena imidža dolazi u razdoblju nakon završetka realityja, u kojem je upravo ona u finalu osvojila srce Gospodina Savršenog Karla. Njihova veza nastavila se i izvan kamera, a Kaja se, čini se, postupno okreće životu izvan televizijskog formata.

Ljubav koja traje

Podsjetimo, Karlo je u završnici showa odabrao upravo Kaju, a par i dalje uživa u svojoj vezi. Njihov odnos i dalje privlači pažnju javnosti, no oni se ne skrivaju i otvoreno pokazuju da su zajedno.

