GOSPODIN SAVRŠENI /

Helena odbila poljubac pred kamerama: 'Spremna sam, ali ne mogu'

Helena odbila poljubac pred kamerama: 'Spremna sam, ali ne mogu'
Foto: voyo

Već tijekom prve ceremonije ruža, kada je Helena otkrila ostalim djevojkama da se ona i Karlo poznaju od ranije, postalo je jasno da će njihov odnos biti pod posebnim povećalom.

20.3.2026.
8:15
Sam Karlo priznao je da je ostao šokiran kada je ugledao Helenu na Kreti, a iskra koja je postojala među njima i prije ulaska u show 'Gospodin Savršeni'  odmah ju je pozicionirala kao jednu od favoritkinja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karlo je u više navrata pokušao produbiti odnos s Helenom, pokazujući jasan interes i želju da njihovu priču podigne na višu razinu. Međutim, naišao je na zid njezine suzdržanosti, što ga je ostavilo zbunjenim. Zanimalo ga je zašto nije spremna na poljubac i vjerovao je da je može opustiti, no Helena je imala unutarnju borbu s kojom se nije mogla nositi.

Iako joj se Karlo očito sviđa, pritisak kamera i umjetno stvorena situacija za Helenu su se pokazali kao prevelika prepreka. Svoju je dilemu povjerila kamerama, iskreno priznavši zašto do poljupca nije došlo. 'Nije se dogodilo jer se ne mogu ovdje opustiti u ovoj situaciji pred kamerom i sve ovo, ja stvarno želim i spremna sam, ali ne', izjavila je Helena, otkrivajući da njezina blokada nije odraz nedostatka osjećaja, već nemogućnosti da se prepusti u reality okruženju.

Nove epizode showa 'Gospodin Savršeni' gledaj na Voyo 7 dan prije svih, a na RTL-u 7 dana prije svih.

VoyoNova EpizodaGospodin Savršeni
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
