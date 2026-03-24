FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'GOSPODIN SAVRŠENI' /

Ceremonija ruža o kojoj će se pričati: 'Ne uzimam - ja sam se odlučila'

×
Foto: RTL Promo

Nova epizoda već je dostupna na platformi Voyo, a od 2. veljače u 21.15 na RTL-u

24.3.2026.
10:40
Hot.hr
RTL Promo
VOYO logo
VOYO logo

Novi cocktail party u showu "Gospodin Savršeni" donijet će mirniji početak večeri, ali i niz razgovora koji će potpuno promijeniti odnose među djevojkama i Savršenima. Dok će neke priznati da su konačno odlučile kome žele dati svoje srce, druge će i dalje pokušavati razjasniti gdje zapravo stoje s Petrom i Karlom.

Nuša će otvoreno će priznati da su se njezine emocije tijekom showa mijenjale: "Od mog prvog cocktail partyja do sada baš sam se puno promijenila. Prije sam se smijala kad mi je bilo neugodno, a sada se smijem kad sam sretna."

U isto vrijeme, među kandidatkinjama će se sve glasnije govoriti o standardima i granicama u ljubavi, a Soraya neće birati riječi: "Znaš kad ti se zgadi momak… Zamisli da se poljubi s tri, četiri cure, što ću ja biti peta? To mi je istrošen muškarac."

Dok će Petar pokušavati razjasniti stare nesporazume, Karlo će tražiti potpunu otvorenost od djevojaka. "Ključna stvar je trenutno da sve cure budu totalno iskrene sa mnom", priznat će.

Vrhunac večeri donijet će ceremonija ruža, ali i trenutak koji nitko nije očekivao. Jedna kandidatkinja iznenadit će sve kada odbije ponuđenu ružu riječima: "Oprosti, ali ne uzimam - ja sam se odlučila."

Kome će ova večer slomiti srce - ne propustite pogledati u novoj epizodi showa "Gospodin Savršeni" - od ponoći na platformi Voyo, a od ponedjeljka do četvrtka od 21.15 na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Izraelski špijuni presudili Janši: Sloveniju čeka nestabilna vlada desnog centra?

Gospodin SavršeniRtlVoyo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike